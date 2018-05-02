«Я перестала спать с парнем, променяв его на кошку, и наш секс стал только лучше»

Есть множество различных причин, почему партнеры предпочитают спать раздельно, — от невыносимого храпа до несовпадающих графиков работы. Но жительница Стратфорда, Лондон, не спит вместе со своим бойфрендом, так как предпочитает его кошке, сообщает Life.ru со ссылкой на The Sun.

32-летняя Холли Броквелл и ее 26-летний бойфренд Зак Фокс живут вместе уже более двух лет, но в начале отношений они переехали в квартиру, где было две спальни. Сначала Холли начала спать отдельно, чтобы не оставлять одного своего черного котенка Маври.

«Зак сразу обозначил четкое правило, что Маври не будет спать вместе с нами, чтобы хоть одна комната не была в ее шерсти. Но она была такой маленькой, что я решила спать вместе с ней, пока она не вырастет, но Зак не был в восторге», - рассказывает девушка.

По словам девушки, Зак изначально был против того, чтобы у них в доме жила кошка, поэтому, когда Холли перебралась в другую комнату, конфликт был неизбежен. Кроме всего прочего, Маври подбавляла масла в огонь, кусая и царапая парня.

Но спустя 18 месяцев пара считает, что раздельный сон только укрепил их отношения. В частности, каждый украсил свою комнату так, как нравится ему. А после объятий на диване и просмотра телевизора по вечерам Зак ложится спать к полуночи, в то время как Холли идет спать в три часа ночи.

Девушка также признается, что теперь их сексуальная жизнь гораздо насыщеннее. Влюбленные не только занимаются сексом, когда захотят, но и мастурбируют. Сейчас у них живет уже два кота.