Пятнадцать способов сделать уборку во всем доме за считаные минуты

Несколько советов по экспресс-уборке

15. Справиться с жиром поможет масло

Как ни странно, поможет растительное масло. Просто капните немного масла на салфетку и протрите плиту или вытяжку. Поверхность значительно быстрее очистится, пишет Adme.ru.

14. Натрите все до блеска

Для того чтобы хромированные поверхности блестели, протрите их тряпочкой с добавлением детского масла.

13. Почистите утюг

С этой задачей отлично справится простая соль. Насыпьте ее на ткань, дождитесь, пока утюг нагреется, и прогладьте.

12. Швабра, чтобы не наклоняться

Вместо обычной щетки можно воспользоваться метлой с жесткой щетиной. Нанесите чистящее средство на поверхность, подождите несколько минут и сотрите грязь. Этот способ отлично подойдет пожилым людям, которым тяжело наклоняться.

11. Чистящее средство для туалета

Чтобы сэкономить время, залейте в унитаз чистящее средство перед уходом на работу, а вечером пройдитесь ершиком.

10. Добавьте кондиционер

Перед мытьем полов добавьте в ведро с водой немного кондиционера для белья. Так пол дольше будет оставаться чистым после уборки.

9. Фильтры для кофе в борьбе с пылью

С пылью на экранах телевизоров или ноутбуков справятся фильтры для кофе. Они мягко соберут всю грязь, при этом не оставив разводов.

8. Воспользуйтесь кисточкой

Убрать грязь с небольших предметов, например статуэток, можно при помощи кисточки. Так не придется перебирать каждую мелочь и тратить кучу времени.

7. Газета в мусорном ведре

Положите на дно мусорного пакета газету: она впитает лишнюю жидкость от мусора и ведро останется сухим.

6. Носки вместо половых тряпок

Махровые носки отлично справятся с грязью: просто натяните носок на швабру, вымойте пол, а потом постирайте носок в стиральной машине.

5. Не застилайте постель

Отличные новости! Постель лучше не застилать: известно, что влажная постель, заправленная покрывалом, является идеальной средой для клещей. Чтобы не вызвать у себя приступ аллергии, лучше оставить постель не заправленной.

4. Не забывайте про полироль

Многие считают это бытовое средство бесполезной тратой денег, а зря. Полироль не дает пыли оседать на поверхности, что позволяет делать уборку значительно реже.

3. Обмотайте полки холодильника пищевой пленкой

Если обмотать пищевой пленкой полочки, можно избежать такого муторного занятия, как мойка холодильника. Будет достаточно лишь менять пленку по мере загрязнения.

2. Не оставляйте мокрыми стены в ванной

После принятия душа соберите остатки влаги со стен скребком. Благодаря этому во время уборки вам не придется мучительно оттирать засохший известковый налет.

1. Прикрепите к дрели щетку