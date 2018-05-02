У англичан, впервые ставших родителями после 60, отобрали рожденного суррогатной мать ребенка

В конце апреля многие британские СМИ облетела история пожилой пары, у которой отняли маленького ребенка. 63-летняя англичанка и ее 65-летний муж (из соображений конфиденциальности их имена не разглашаются) не могут смириться с тем, что их отпрыска перевели в детский дом, пишет Woman.ru.

Как сообщает газета The Sun, социальные службы пошли на крайние меры только потому, что переживали за благополучие годовалого малыша и его дальнейшую судьбу. У сотрудников организации возникли опасения, что родители в скором времени не смогут заботиться о ребенке.

Известно, что супруги давно мечтали о наследнике. Чтобы осуществить желаемое, они потратили более 100 тысяч фунтов стерлингов. Муж и жена нашли молодую суррогатную мать и заключили контракт с зарубежной клиникой, в которой и провели процедуру оплодотворения донорской яйцеклетки. Чтобы не возникло никаких проблем, в свидетельстве о рождении малыша в графе «мать» значилось имя женщины, которая его выносила.