Пышнотелая фитнес-тренер показала, что вес – не преграда для занятий спортом

Кэт рассказала, как она пришла к решению выбрать именно эту профессию. В 16 лет она забеременела, узнав об этом, ее парень бросил ее, после чего девушка стала бесконтрольно есть и поправилась от 38 до 52 размера всего за шесть недель, пишет Soulpost.ru.

«Я съедала уйму всего за день. Мое тело изменилось так резко, что я не узнавала человека, глядящего на меня в зеркале», — делится воспоминаниями Кэт.

Она перепробовала множество методов вернуться в форму — голодала, принимала таблетки для похудения и была на грани булимии. Как следствие, девушка стала неуверенной в себе и страдала от насмешек окружающих людей в течение многих лет.

Кэт добавляет, что сталкивается с осуждающими взглядами даже на своих занятиях по фитнесу: «Люди приходят и оглядываются в поисках стройного инструктора по фитнесу, и ужасно удивляются, увидев меня. Но мой вес никак не влияет на мою активность, и люди не имеют право судить меня на основании лишь того, как я выгляжу».