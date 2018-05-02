Неожиданно: IKEA впервые выпустила коллекцию одежды
2 мая 2018 г., 18:40
Известный шведский мебельный бренд IKEA выпустил коллекцию одежду. Специально для фирмы созданием костюмов занялся английский дизайнер Уильям Хант, который использовал для этого те же ткани, из которых делают обивки диванов и кресел.
Как отмечает издание Metro, коллекция одежды появится у IKEA впервые за 75 лет существования бренда, пишет Lady.tochka.net.
Отмечается, дизайнер и компания считают, что такая одежда может вдохновить людей перестать бояться самовыражения. Ведь более 80% британцев предпочитают в интерьере постельные цвета, чаще белые или бежевые, но только потому, что боятся чего-то нестандартного.