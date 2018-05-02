среда, 2 мая 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Неожиданно: IKEA впервые выпустила коллекцию одежды

Неожиданно: IKEA впервые выпустила коллекцию одежды

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот

Известный шведский мебельный бренд IKEA выпустил коллекцию одежду. Специально для фирмы созданием костюмов занялся английский дизайнер Уильям Хант, который использовал для этого те же ткани, из которых делают обивки диванов и кресел.

Как отмечает издание Metro, коллекция одежды появится у IKEA впервые за 75 лет существования бренда, пишет Lady.tochka.net.

Отмечается, дизайнер и компания считают, что такая одежда может вдохновить людей перестать бояться самовыражения. Ведь более 80% британцев предпочитают в интерьере постельные цвета, чаще белые или бежевые, но только потому, что боятся чего-то нестандартного.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ