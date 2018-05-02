Вместо ВВ-крема: что такое ЕЕ-крем и как его использовать

ЕЕ-крем - это универсальное средство, которое борется с разными проблемами кожи, создает ровный тон и при этом скрывает мелкие недостатки. Аббревиатура ЕЕ расшифровывается как экстраотшелушивание (Extra Exfoliation). Это тональное средство обновляет кожу, отшелушивает ороговевшие клетки, при этом защищает от солнца и придает увлажненный и сияющий тон коже, пишет Lady.tochka.net.

ЕЕ-крем идеально подходит обладательницам тусклого цвета лица, а также проблемной кожи с черными точками. А вот если у тебя чувствительная и тонкая кожа, следует отказаться от данного продукта. Также ЕЕ-крем нельзя часто использовать, так как чрезмерное глубокое очищение вредит коже лица.