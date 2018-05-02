Найдена главная причина перхоти

Исследователи выяснили, почему борьба с перхотью часто оказывается безрезультатной, несмотря на отчаянные меры.
На перхоть жалуется более половины всего земного населения, при этом точные причины ее возникновения до недавнего времени оставались неясными, поскольку каждое новое исследование этой проблемы опровергали ранее полученные результаты. В этот раз ученые из Китая, представляющие Шанхайский университет, представили полученные ими сведения, раскрывающие природу появления перхоти на коже головы и волосах, передает Medikforum.ru.
В эксперименте китайских специалистов участвовали 58 человек возрастом от 18 до 60 лет. Часть участников исследовательского проекта страдала от перхоти, другая часть имела здоровую кожу головы. Ученые проанализировали состав бактерий и белков, содержащихся в биологических образцах, взятых в виде проб с кожи головы людей.
Эта работа показала: появление перхоти зависит от соотношения двух видов присутствующих на коже бактерий, таких как Propionibacterium и Staphylococcus.
«У здоровых людей оказалось больше бактерий Propionibacterium. У тех, кто страдал излишней перхотью, был гораздо выше уровень второго вида микроорганизмов. Именно бактерии влияют на то, насколько организм человека подвержен появлению перхоти», - констатировали сотрудники Шанхайского университета.
Авторы исследования убеждены, что наиболее эффективным способом избавления от перхоти может стать «уравновешивание» бактериального дуэта Propionibacterium и Staphylococcus на коже головы.