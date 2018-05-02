среда, 2 мая 2018 г.
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Семь неудобных вопросов, которые вы должны задать на первом свидании

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Ресторан. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Первое свидание – серьезное испытание и для мужчины, и для женщины, пишет BusinessInsider. Уже на первом свидании можно определить - будет эта встреча последней или же станет началом чего-то большего.

Есть темы, которые людям следовало бы обговорить уже в начале отношений - чтобы не терять время друг друга, пишет Lifter.com.ua.

Вот семь вопросов, которые следует задать партнеру уже на первом свидании:

1. "Чего ты ждешь от этой встречи?"

Определитесь, что нужно вашему новому знакомому или знакомой - длительные отношения или возможность скоротать вечер в приятной компании. Лучше узнать об этом с самого начала - чтобы не тратить время друг друга.

2. "В реале я понравилась тебе больше?"

Знакомство онлайн таит в себе множество сюрпризов, иногда не совсем приятных. Некоторые люди дают о себе честную информацию, другие сильно приукрашивают действительность. Разочарования в таком случае неизбежны.

Такой вопрос следует задавать еще и потому, что вживую человек может не вызвать тех чувств, которые возникают при взгляде на его фото в соцсетях. Будьте честны с собой и своим собеседником - признайтесь, что не почувствовали химию. Не тратьте драгоценное время.

3. "Что я должна знать о тебе?"

На первом свидании люди склонны к откровенности, они могут открыто рассказать о себе и своих привычках. Ведь вы еще ничего друг другу не должны, у вас нет общей истории, вам обоим нечего терять.

Используйте эту ситуацию в своих интересах - попросите собеседника быть максимально откровенным. Лучше узнать о его причудах на начальном этапе, а не после того, как отношения зайдут слишком далеко.

4. "Что ты думаешь о (ваш вариант)?"

Некоторые боятся затрагивать серьезные темы на первом свидании. С другой стороны, такой вопрос вполне уместен, если у вас есть действительно твердые убеждения и принципы по какой-то теме.

Например, вы любите мясо. Вам, возможно, не захочется встречаться с тем, кто придерживается вегетарианства. Конечно, люди с противоположными взглядами тоже могут ужиться друг с другом, но куда приведут их отношения?

5. "Тебе нравится то, что ты делаешь?"

Это касается работы, хобби, места проживания вашего собеседника и т.д. Его ответ может многое рассказать о нем. Он либо оценит то, что вы дали ему возможность раскрыться перед вами, либо замкнется в себе и займет оборонительную позицию.

Вы имеете право знать, что за человек перед вами, как он относится к своей жизни и работе, к чему стремится и чего хочет достичь.

6. "Ты хочешь встретиться снова?"

Если свидание пойдет отлично, вы, вероятно, захотите встретиться снова. Но как и когда? Спросите об этом у человека. Это внесет определенность и ясность в ваши отношения.

Лучше сразу прояснить ситуацию, а не ждать звонка или смс понравившегося парня или девушки. Это принесет вам лишние страдания и мучения.

7. "Когда ты проверялся последний раз?"

Мы не призываем вас спрашивать об этом сразу же после приветствия. Это было бы странно. И вызвало бы напряжение. Но если первое свидание пройдет действительно хорошо и вам захочется продолжения? Лучше позаботиться об этом заранее.

Вот три вопроса, которых не стоит задавать на первом свидании:

1. "Почему ты один?"

Этим вопросом вы ставите собеседника в неудобное положение, намекаете, что быть одиноким - это странно. На самом деле, это личный выбор каждого. В конце концов, мы не знаем, почему человек оказался в той или иной ситуации.

Не каждому из нас необходимо постоянно пребывать в отношениях, чтобы угодить общественному мнению, чтобы соответствовать общепринятым стандартам.

2. "Ты хочешь иметь детей / жениться / выйти замуж и т.д.?"

Не спешите задавать такие вопросы. На начальном этапе это прозвучит достаточно навязчиво и грубо. У вас еще будет достаточно времени разобраться в этом.

Такие вопросы могут натолкнуть собеседника на мысль, что вы находитесь в отчаянном положении - срочно ищете себе пару, хотите как можно скорее вступить в брак и т.д. Такая спешка отталкивает окружающих и сводит на нет все ваши попытки понравиться.

3. "Сколько ты зарабатываешь?"

Этот вопрос звучит грубо, и, надеюсь, вы понимаете, почему. В списке 20 вопросов, которые ни в коем случае нельзя задавать на первом свидании, он занимает первое место. Он демонстрирует вашу мелочность. Надеюсь, никто из вас не додумается задать этот вопрос. Мы вас предупредили.

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