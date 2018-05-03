четверг, 3 мая 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд

Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кайя Гербер

ФОТО: Scanpix

Новая рекламная кампания французского бренда Chanel, в которой снялась несовершеннолетняя дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, вызвала негативную реакцию пользователей соцсетей. Об этом сообщает Daily Mail.

На фотографиях, сделанных креативным директором модного дома Карлом Лагерфельдом, 16-летняя Кайа Гербер лежит на диване в апартаментах Коко Шанель в Париже. Модель, одетая в твидовое платье, держит в руках сумку из того же материала стоимостью четыре тысячи долларов из новой коллекции аксессуаров Chanel весна-лето 2018, пишет Lenta.ru.

Снимки вызвали возмущение пользователей Facebook. Некоторые посчитали девушку слишком молодой, а наряд чересчур откровенным для ее возраста. «Нет сомнений в том, что она красивая молодая леди… Слишком молодая и слишком откровенно одетая для своих 16 лет», — прокомментировал один из них.

Другие одобрили съемку, призывая недовольных «остыть».

В январе стало известно, что Карл Лагерфельд создаст коллекцию одежды совместно с дочерью Синди Кроуфорд. В капсульную линейку Karl Lagerfeld X Kaia войдут женская одежда, обувь, а также солнцезащитные очки и ювелирные украшения.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ