Вот как быстро и просто вдеть нитку в иголку. Мы всю жизнь делали это неправильно!

Например, каждый человек на планете вдевал нитку в иголку. Занятие это крайне утомительное и нелегкое, на какие только ухищрения не приходится идти, чтобы получить результат. В такие моменты чувствуешь себя каким-нибудь сапером, настолько тонки должны быть твои движения, пишет Ofigenno.cc.

Ведь знакомо, правда? Чтобы столкнуться с этой задачкой, даже не нужно быть швеей. Любой взрослый человек должен быть способен самостоятельно заштопать себе носки, а для этого нужно вдеть нить.

Но, как известно, лень — двигатель прогресса и там, куда этот самый прогресс не добирается, люди включают фантазию. Примерно так появились лайфхаки, уж тут-то человеческая мысль превосходит любые пределы.

Конечно же, эта сфера народного творчества не могла пройти мимо такого неприятного занятия, как продевание нитки. Недавно на YouTube появилось видео, где показано, как проще это проделать, но особой популярности оно не снискало.

Так было, пока некий Джон Бик не опубликовал это видео в своем Твиттер. Оно мгновенно набрало более шесть миллионов просмотров. Люди разделились на два лагеря: на тех, кто благодарил автора и на тех, у кого этот способ не сработал.