Названы продукты, которые нельзя употреблять вместе с чаем

Оказывается, традиционные добавки к чаю, - такие как лимон, молоко и сахар, - могут усугублять проблемы со здоровьем, об этом сообщили «Актуальные новости», ссылаясь на данные канадских и британских диетологов. Ученые рассказали о том, что привычка пить чай неизменно в комплекте с каким-нибудь продуктом для улучшения вкуса может приводить даже к развитию онкологии, пишет Medikforum.ru.

В частности, по их мнению, чай не нужно пить вместе с сахаром, поскольку жидкость способствует особенно быстрому усвоению организмом глюкозы и резкому росту ее уровня в крови. Постоянная привычка пить чай с сахаром ведет к развитию резистентности к инсулину и, как следствие этого неблагоприятного процесса, к появлению разного рода опасных нарушений в работе внутренних органов и систем.

Если говорить о лимоне, то эксперты советуют добавлять его только в остывший напиток.

«Считается, что лимон делает чай более полезным, и в этом есть определенная доля истины, - но только если вы добавляете лимон в холодный чай. Бросая дольку лимона в горячий напиток, вы разрушаете те полезные вещества, которые содержатся в лимоне. В частности, витамин С», - рассказали специалисты.

Добавление молока в чай, как отмечают ученые, снижает число содержащихся в нем природных антиоксидантов, - таких, например, как катехины, которые известны науке своей способностью противодействовать процессам рака и диабета в организме человека.