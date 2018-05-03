Родителям не нужно удерживать детей при посещении врачей

Когда родители приводят маленького ребенка в больницу, то малыш оказывается совершенно в незнакомом месте с необычными звуками и запахами, где полно странных людей в белых халатах и не менее странного оборудования. Естественно, что дети часто пугаются, и при проведении тех или иных медицинских манипуляций родители удерживают их на коленях для того, чтобы малыши чувствовали себя более спокойными. Часто родители держат их за руки при взятии анализов крови и даже при проведении рентгеновских обследований, поскольку малыши плачут и отказываются оставаться в одиночестве в темной комнате. Однако исследователи настоятельно призывает родители отказаться от этой практики при посещении врачей, поскольку она провоцирует развитие тревожных расстройств у ребенка в будущем, пишет Medikforum.ru.