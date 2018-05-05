Лайфхаки для девушек: советы по использованию косметики

Если косметика засохла?

Засохшую тушь можно оживить, поместив ее в стакан с теплой водой.

Также можно капнуть одну капельку подсолнечного масла или простой воды на щеточку туши, а затем все перемешать. Но не берите в привычку «воскрешать» тушь таким образом. Через пару таких проб тушь будет сыпаться с ресниц, пишет Medikforum.ru.

Если любимый лак для ногтей засох, капните в него 2-3 капли средства для снятия лака, закройте и потрясите флакончик. Лак готов к нанесению на ногти. Но к следующему применению он снова засохнет. К тому же средство для снятия лака портит ногти, поэтому перед нанесением такого лака, покройте ногти базовой основой. Это создаст пленку, через которую вредные красители не достанут ноготь.

Чтобы сохранить дорогое мыло подольше, храните его в теплом шкафчике. Влага будет быстрее испаряться из мыльницы, что будет препятствовать его размягчению.

Что делать с лаком?

Если у вас закончилась жидкость для снятия лака, а вы надумали перекрасить ногти, то рецепт прост – возьмите бесцветные базовый лак, обильно накрасьте им ногти, поверх старого лака, дайте немного подсохнуть, а затем приложите салфетку к ногтю и резко удалите ее. Старый лак, размягченный основой уйдет вслед за базовым. Остатки лака можно будет смыть щеточкой для ногтей или мочалкой.

Все о маскировке дефектов

Чтобы не купить в спешке неверный оттенок пудры или основы (который должен максимально быть приближен к вашему натуральному цвету), выбирайте пудру днем и при естественном освещении. Не поленитесь, нанесите на кожу немного пудры и выйдите из магазина на улицу, присмотритесь к пудре, действительно ли она подходит вам

Если у вас появился прыщик и нечем его спрятать, попробуйте закрасить его темным карандашом для глаз или бровей. Это превратит ненавистный прыщик в очаровательную родинку. Желательно выбрать более сухой карандаш, чтобы он не размазался и закрепить эффект, напылив немного пудры на «родинку»

Как улучшить косметику

Если ваша помада слишком жирная и растекается за пределы линии губ, не спешите выбрасывать ее. Попробуйте после нанесения помады напылить на губы немного пудры.

Ватные спонжики очень хорошо впитывают влагу, поэтому при использовании тоников и лосьонов, смочите спонжик несколькими каплями воды, а затем нанесите лосьон. Уже влажный спонжик потребует нанесения меньшего количества лосьона.

Переверните тюбик с жидкой основой или иным жидким содержанием и оставьте на ночь. Утром, вы убедитесь, что рано вы собрались выкидывать баночку