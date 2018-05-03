«Я заболела раком из-за скрытого близнеца сына, который остался внутри меня»

38-летняя Лианн Кроули из Великобритании забеременела вновь спустя всего несколько месяцев после рождения своей первой дочери. Беременность развивалась совершенно нормально, однако малыш появился на свет бледным и безжизненным. Врачи спасли ребенка и срочно отправили его в реанимацию, но проблемы Лианн только начинались, рассказывает The Sun.
Врачи долго не могли определить причины плохого самочувствия новорожденного Луи. Мальчика пришлось поместить в индуцированную кому и сделать ему несколько переливаний крови. Спустя три недели Лианн и ее новорожденного сына выписали домой, но вскоре женщине пришлось вернуться в больницу — у нее открылось кровотечение, пишет Life.ru.
Лианн провели срочную операцию — медики посчитали, что молодая мать страдает от приращения плаценты. Но настоящей причиной кровотечения оказался скрытый близнец Луи, который не развился и фактически врос в матку Лианн — именно его присутствие едва не привело к смерти малыша. В результате у женщины начал развиваться рак, но его диагностировали лишь спустя три месяца после родов, когда метастазы уже поразили ее легкие.
«Рак уже распространился в легкие, и мне сразу же начали делать химиотерапию, чтобы он не дошел до мозга», - говорит она.
Сразу после постановки диагноза медики начали интенсивную химиотерапию — женщина находилась под капельницей 15 часов в неделю и перенесла больше 20 переливаний крови. Из-за лечения Лианн потеряла волосы и долго не могла с этим смириться.
«Я просыпалась с утра, забыв о диагнозе, а потом видела себя в зеркале. У меня будто отняли часть личности», - сказала она.
Сейчас Лианн в ремиссии, но врачи пока не решаются делать прогнозы о продолжительности ее жизни. И все женщина ничуть не жалеет о своей беременности, ведь теперь у нее любимый сын.
«Близнец Луи едва не убил нас обоих. И все же, если бы встал выбор между мной и Луи, я бы согласилась пережить все это снова».