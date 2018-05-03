Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
3 мая 2018 г., 15:19
1 марта Анне Семенович исполнилось уже 38 лет, и экс-блестящая без страха признается, что активно пользуется современными косметологическими процедурами, в том числе и «уколами красоты».
«Я не стесняюсь рассказывать, что ухаживаю за собой и давно колю ботокс, и делаю мезотерапию ,и считаю это очень правильным. Я никому не навязываю свою позицию, но считаю, если в наше время косметология так шагнула вперёд, почему бы этим не воспользоваться. Моя красота доставляет мне радость и удовольствие», - написала певица в Instagram, передает Soulpost.ru.