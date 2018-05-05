Британские ученые: богатая углеводами диета может ускорить климакс

Богатая углеводами диета может привести к раннему климаксу. Как выяснилось, рацион, в котором, к примеру, много макарон и риса, может вызвать менопаузу на полтора года раньше среднестатистического возраста, который в Британии приходится на 51 год. В то же время ученые установили, что диета, включающая в себя жирные сорта рыбы, а также бобовые, может отсрочить менопаузу, пишет Health.mail.ru.

На наступление климакса влияют и многие другие факторы, например, наследственность, поэтому британские ученые предупреждают, что женщинам пока не следует торопиться менять свои привычки в еде, поскольку пока неясно, насколько серьезно на это влияют предпочтения в еде.

Ежедневный рацион

Данные нового исследования опубликованы в The Journal of Epidemiology & Community Health («Журнал эпидемиологии и охраны здоровья населения»). В рамках исследования женщин спрашивали о том, из чего состоит их обычный ежедневный рацион. Выяснилось, что у тех, чья диета состояла из большого количества гороха, фасоли, чечевицы и нута (турецкого гороха), в среднем менопауза наступала на полтора года позже обычного срока. У тех же, кто ел много углеводов, особенно макаронных изделий и риса, климакс наступал на полтора года раньше.

Ученые приняли во внимание и другие, потенциально важные факторы, такие как вес женщины, ее репродуктивный анамнез (сколько беременностей и детей у нее было), а также прибегала ли она к гормонотерапии, однако не учитывалась наследственность, влияющая на возраст наступления климакса.

Это исследование имело наблюдательный характер и не занималось исследованием причин, однако ученые предлагают некоторые объяснения своим выводам.

К примеру, бобовые содержат антиоксиданты, которые могут влиять на деятельность яичников и, соответственно, на наличие менструации. Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которых много в жирной рыбе, также способны связывать свободные радикалы, замедляя процессы окисления в организме, а соответственно — старения.

Рафинированные (простые) углеводы повышают резистентность к инсулину, что приводит к повышению уровня эстрогена и влияет на активность половых гормонов. Это в свою очередь может увеличить число менструальных циклов и привести к тому, что количество яйцеклеток в организме женщины быстрее иссякнет.

Последствия для здоровья

Одна из авторов этого исследования, занимающаяся диетологической эпидемиологией, профессор Дженет Кейд, указывает на то, что возраст наступления климакса имеет серьезные последствия для здоровья некоторых женщин. «Четкое понимание того, как определенная диета может влиять на наступление естественной менопаузы, может быть очень важно для тех женщин, кто уже находится в зоне риска или же имеет в наследственном анамнезе определенные осложнения, связанные с климаксом», — поясняет врач.

У женщин с ранним климаксом повышен риск развития остеопороза (снижения плотности костных тканей, что приводит к переломам) и сердечным заболеваниям, тогда как у женщин с поздним климаксом повышается риск развития рака груди, матки и яичников.

«Это исследование не доказывает существования связи с упомянутыми группами продуктов, но совершенно определенно вносит свою лепту в наше ограниченное знание того, почему некоторые женщины переживают климакс раньше, чем другие»,— так прокомментировала новые данные Кейти Абернети, специалист по менопаузе и председатель британского благотворительного Общества по изучению менопаузы.

Член Общества эндокринологов профессор Саффрон Уайтхэд из лондонского Колледжа Св. Джорджа отметила следующее: «Это интересный подход к изучению начала наступления менопаузы, но я все-таки не уверена, что только лишь диета может воздействовать на наступление менопаузы. Слишком много других факторов играют в этом роль».

Другой специалист — старший преподаватель и консультант по репродуктивной эндокринологии и андрологии в лондонском Имперском колледже Чанна Джейсена — указывает на то, что «обмен веществ организма играет важную роль в регулировании овуляции и присутствии менструации».