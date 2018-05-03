Хирурги признали: маммография устарела и даже вредна для женщин!

Но врачи все чаще высказывают сомнения в эффективности этой процедуры, а исследования показывают, что она еще и вредна для женского здоровья, пишет Lifter.com.ua.

Принято считать, что маммография — единственный способ выявить рак на ранней стадии, но восемь исследований, посвященных этой процедуре, показывают, что она неэффективна и небезопасна.

Изучив данные о более чем 600 000 женщинах в возрасте 39–74 лет, регулярно проходивших маммографию, ученые обнаружили, что многим из них ставили ошибочный диагноз. В результате их направляли на ненужную им химиотерапию, приводившую к скорой смерти.

Обзор этих исследований, опубликованный в «Cochrane Database of Systematic Reviews», пришел к выводу, что от маммографии больше вреда, чем пользы, потому что женщин, получающих неправильный диагноз и ненужную химию, гораздо больше, чем тех, кому эта процедура реально помогла уберечься от рака груди.

Короче говоря, маммография — устаревшая процедура, место которой — в учебниках по истории медицины, а не в арсенале современного здравоохранения.

«Если предположить, что проверка снижает смертность от рака груди на 15%, а гипердиагностика и передозировка процедур составляет 30%, то это означает, что из каждых 2000 женщин, прошедших проверку за 10 лет, одна избежит смерти от рака груди, а еще 10, которые вообще не проходили бы диагностику, если бы не проверка, будут подвержены ненужным процедурам», — заключают авторы обзора.

Через год после публикации обзора к аналогичным выводам пришли авторы другого обзора в «The New England Journal of Medicine». Группа медицинских работников в составе медицинского этика, клинического эпидемиолога, фармаколога, хирурга-онколога, медсестры-ученого, юриста и фармаэкономиста заключила, что заявленная польза маммографии — чистой воды выдумка.

Они обнаружили шокирующую статистику: на каждую 1000 женщин, проходивших ежегодную маммографию в США в течение 10 лет начиная с 50-летнего возраста, приходится одна предотвращенная смерть от рака груди, 490–670 ложных диагнозов и 70–100 ненужных биопсий.

Более того, от 3 до 14 женщин из этого числа становятся жертвой гипердиагностировки (ложного диагноза) доброкачественных опухолей, которые без проверки вообще никак не проявились бы клинически.

Это швейцарское исследование подтверждается канадским исследованием 2014 года (National Breast Screening Study), которое также показывает, что маммография понижает смертность от рака груди не больше, чем обычный физический осмотр.

Иными словами, эта процедура совершенно не нужна, а во многих случаях и очень опасна.

Доктор Сара Майбилл подводит итог: