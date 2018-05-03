четверг, 3 мая 2018 г.
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Мамочки
  • Смотрите, что будет, если оставить детей поиграть недолго одних

Смотрите, что будет, если оставить детей поиграть недолго одних

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

33-летняя мать четверых детей Тамика Вайт занималась своими делами на втором этаже дома, полагая, что ее дети мирно играют внизу.

Однако когда она спустилась на первый этаж, то нашла своих двух детей, четырехлетнюю Дэйзи и двухлетнего Тео, с ног до головы перепачканными в ее розовой краске для волос.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ