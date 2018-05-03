Смотрите, что будет, если оставить детей поиграть недолго одних

KrasotkaМамочкиСмотрите, что будет, если оставить детей поиграть недолго однихСмотрите, что будет, если оставить детей поиграть недолго однихLimon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать3 мая 2018 г., 17:4533-летняя мать четверых детей Тамика Вайт занималась своими делами на втором этаже дома, полагая, что ее дети мирно играют внизу.Однако когда она спустилась на первый этаж, то нашла своих двух детей, четырехлетнюю Дэйзи и двухлетнего Тео, с ног до головы перепачканными в ее розовой краске для волос.детикраскамать