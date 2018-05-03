Девушки, оцените сумасшедший модный тренд: это «голые» джинсы!

Американский бренд - производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). Об этом сообщает Metro.
При ношении таких джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин - боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях, передает Rus.tvnet.lv.
На официальном сайте Carmar говорится, что джинсы изготовлены в Лос-Анджелесе из 100-процентного хлопка. Продукт доступен по цене 168 долларов.
В феврале эксперты моды, оценивавшие показы Недель моды сезона осень-зима 2018-2019 в Нью-Йорке, Копенгагене и Милане, отметили возвращение тренда на открытые ягодицы и грудь.
Многие дизайнеры, такие как Helmut Lang, Philipp Plein и The Blonds, продемонстрировали в рамках своих коллекций купальники и боди, полностью открывающие ягодицы.
Кроме того, модели выходили на подиум в топах и платьях из совершенно прозрачного газа, не скрывающего грудь.