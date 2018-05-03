четверг, 3 мая 2018 г.
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  • Девушки, оцените сумасшедший модный тренд: это «голые» джинсы!

Девушки, оцените сумасшедший модный тренд: это «голые» джинсы!

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ФОТО: Instagram

Американский бренд - производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). Об этом сообщает Metro.

При ношении таких джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин - боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях, передает Rus.tvnet.lv.

На официальном сайте Carmar говорится, что джинсы изготовлены в Лос-Анджелесе из 100-процентного хлопка. Продукт доступен по цене 168 долларов.

В феврале эксперты моды, оценивавшие показы Недель моды сезона осень-зима 2018-2019 в Нью-Йорке, Копенгагене и Милане, отметили возвращение тренда на открытые ягодицы и грудь.

Многие дизайнеры, такие как Helmut Lang, Philipp Plein и The Blonds, продемонстрировали в рамках своих коллекций купальники и боди, полностью открывающие ягодицы.

Кроме того, модели выходили на подиум в топах и платьях из совершенно прозрачного газа, не скрывающего грудь.

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A post shared by CARMAR Denim (@carmardenim) on

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