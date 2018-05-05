Гороскоп для родителей: характер ребенка по знаку Зодиака

Если вы готовитесь стать родителями и уже точно знаете, в какой месяц родится ваш малыш, то этот гороскоп будет очень вам полезен! Итак, вот какими будут дети в зависимости от их знака зодиака, пишет Fabiosa.ru.

Ребенок-Овен

Вот уж с кем родителям не придется скучать! Если раньше вы любили хорошенько поспать, то теперь придется забыть об этом. Плюс в том, что вы сможете отомстить надоедливым соседям, ведь теперь им будет мешать шум из вашей квартиры. Такой ребенок не капризный, но очень громкий. Его буквально манят к себе шумные игрушки.

Ребенок-Телец

Это практически идеальный ребенок. Добрый малыш будет вести себя очень хорошо и послушно. Более того, в его характере преобладает явное упорство, поэтому у вас не будет проблем с обучением (ходить, говорить, писать).

Ребенок-Близнецы

Дети, рожденные под этим знаком, чрезвычайно талантливы. Проблема лишь в их неусидчивости. Как только они начнут преуспевать в одной сфере, им сразу же захочется сменить спектр интересов. Вы должны быть мудрыми родителями, чтобы найти правильные слова и направить ребенка в правильную стихию.

Ребенок-Рак

Это настоящий манипулятор! Поразительное умение притворяться даже в самом раннем возрасте. Ребенок будет шкодничать, но при этом делать при виде родителей такое миловидное личико, что поверить в его проступок просто невозможно!

Ребенок-Лев

Вот уж кого точно не стоит наказывать. Малыш затаит на вас обиду, и контакт будет утерян. Постарайтесь не идти на поводу его капризов, но при этом не быть слишком суровым родителем.

Ребенок-Дева

Эти детки - настоящее зеркало своих родителей. У вас не получится скрыть от них правду о том, каким ребенком вы были в их возрасте. Если хотите добиться успеха в воспитании, то говорите Девам всю правду о себе. Тогда они начнут к вам прислушиваться!

Ребенок-Весы

Это маленькие эстеты! Они очень аккуратны, а капризничают тогда, когда что-то запачкают, потому что им за себя же и обидно. Ребенок довольно много требует от своих родителей, но при этом будет радовать их отличными результатами в любой деятельности, за которую возьмется.

Ребенок-Скорпион

С этими малышами очень сложно. Они тяжело поддаются воспитанию, потому что если чего-то не хотят, то устраивают настоящую истерику. Тут нужно изобрести особый подход для каждого случая. Постарайтесь перехитрить своего смекалистого малыша!

Ребенок-Стрелец

Учтите тот факт, что эти дети не переносят одиночества. Если не хотите подарить Стрельцу братика или сестричку, то постарайтесь быть всегда рядом или обеспечить ребенку большое количество друзей. Эти дети обожают суматоху и шум!

Ребенок-Козерог

Это серьезные детки, которые обожают развивающие игры. Это очень хорошо, ведь при правильном воспитании вы сможете вырастить настоящего ученого! Не препятствуйте развитию своего ребенка.

Ребенок-Водолей

Эти детки появляются на свет с ощущением прекрасного 100-ого уровня. Им нравится делать все идеально, а если получается чуть хуже, то они бросают свое дело.

Ребенок-Рыбы