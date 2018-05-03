Идеальный перекус: три рецепта цветной капусты со специями и зеленью

Ингредиенты:

цветная капуста - 1 кочан;

специи (соль, сахар, паприка, куркума, чеснок, сушеный лук, кориандр, зелень укропа, перец черный молотый, чабер, корица, фенхель, красный перец чили, гвоздика, перец душистый) - на выбор;

оливковое масло;

свежая зелень (укроп, петрушка);

чеснок;

розмарин.

№1 - Цветная капуста со специями

Высыпаем все соцветия в глубокую тарелку и хорошенько посыпаем приправой со всех сторон. Не забываем перемешивать, чтобы специи попали во все уголки. Это может быть любая приправа, которую вы купите в магазине. Советуем почитать состав, чтобы заранее понять, нужно ли дополнительно добавлять соль и черный перец. Ищите специи, которые мы указали в списке ингредиентов. Выбирайте на свой вкус. Сверху поливаем оливковым маслом (2-3 ст. л.), а потом перемешиваем капусту. Выкладываем на противень. Запекаем в духовке в режиме "гриль", а если его нет, то при температуре 180 градусов до румяности. Сверху можно слегка присыпать панировочными сухарями. Этот рецепт можно исполнить и на сковороде, пишет Fabiosa.ru.

№2 - Цветная капуста с зеленью

Первые этапы ничем не отличаются от предыдущего рецепта. Нарезаем укроп, петрушку и чистим чеснок. Соцветия капусты на сей раз приправляем только солью и черным перцем. Можно добавить немножко сахара. Туда же кладем петрушку и укроп. Поливаем оливковым маслом и хорошенько вымешиваем. Выкладываем на противень, туда же кладем дольки чеснока, поближе к капусте. Духовка разогрета до 180 градусов. Выпекаем до румяности.

№3 - Запеченный "веер" из цветной капусты

Звучит оригинально, правда? На сей раз вам даже не нужно разбирать капусту на соцветия. Следует аккуратно разрезать ее на большие слайсы. Затем хорошенько приправляем специями, оливковым маслом, натираем чесноком. Выкладываем на противень и посыпаем розмарином. Выпекаем при температуре 200 градусов до румяной, даже слегка поджаристой корочки.