Муж подруги ей изменяет: говорить или молчать?

Вопрос, конечно, очень сложный, к тому же это обстоятельство может стать серьезным испытанием для вашей дружбы. В любом случае, вас легко понять. С одной стороны, вы любите свою подругу и вам больно смотреть, как ее возлюбленный без зазрения совести ее обманывает. С другой же стороны – имеете ли вы физическое и моральное право вмешиваться в чужую жизнь и отношения, где вы априори третья лишняя? И наконец, самое неприятное, что в данной ситуации и сказать, и смолчать – может оказаться в равной степени неправильным решением.

Смолчав, вы рискуете стать предательницей. А если все-таки решитесь озвучить эту нелегкую правду, то, вполне вероятно, это негативно скажется на ваших отношениях – отказываясь верить, подруга может обозлиться на вас. Сами понимаете, такую тяжелую информацию об измене любимого человека практически невозможно принять спокойно, и это вполне нормальная реакция.

Так что если вы все-таки решитесь открыть своей приятельнице глаза на ситуацию, то будьте готовы принять на себя ее шок, кризис, слезы, истерику, отчаяние и даже депрессию. Жуткий спектр эмоций – не правда ли?