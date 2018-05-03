Муж подруги ей изменяет: говорить или молчать?

Муж вашей близкой подруги ее обманывает, и вам это точно известно. Что делать? Все рассказать ей и стать причиной ссоры, слез и, возможно, распада ее семьи? Или же хранить эту неприятную чужую тайну в себе ради спокойствия и заблуждения подруги? Давайте разберемся в этой нелегкой ситуации вместе с Ivona.
Вопрос, конечно, очень сложный, к тому же это обстоятельство может стать серьезным испытанием для вашей дружбы. В любом случае, вас легко понять. С одной стороны, вы любите свою подругу и вам больно смотреть, как ее возлюбленный без зазрения совести ее обманывает. С другой же стороны – имеете ли вы физическое и моральное право вмешиваться в чужую жизнь и отношения, где вы априори третья лишняя? И наконец, самое неприятное, что в данной ситуации и сказать, и смолчать – может оказаться в равной степени неправильным решением.
Смолчав, вы рискуете стать предательницей. А если все-таки решитесь озвучить эту нелегкую правду, то, вполне вероятно, это негативно скажется на ваших отношениях – отказываясь верить, подруга может обозлиться на вас. Сами понимаете, такую тяжелую информацию об измене любимого человека практически невозможно принять спокойно, и это вполне нормальная реакция.
Так что если вы все-таки решитесь открыть своей приятельнице глаза на ситуацию, то будьте готовы принять на себя ее шок, кризис, слезы, истерику, отчаяние и даже депрессию. Жуткий спектр эмоций – не правда ли?
Но говорить правду все-таки придется, ведь ваша подруга имеет право на правду, а кто, как не друзья, по определению своему должны быть откровенными и становиться поддержкой в трудную минуту! Так что наберитесь терпения и делайте это с умом и очень осторожно: в первую очередь, дайте понять подруге, что вы желаете ей только добра, хотите помочь справиться, а потому просто не можете молчать; узнайте, каковы их отношения с мужем, возможно, она и сама уже успела что-то заподозрить. В этом случае ваш разговор будет более простым, ведь она не станет сомневаться в вашей искренности; будьте неизменно тактичны и внимательны: можно сказать, в данный момент вы вершите судьбу человека и влияете на его будущее.