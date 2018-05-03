Манник на сметане: классический рецепт

Манник - выпечка, которая готовится на различной молочной закваске. Например, популярен рецепт манника на кефире, молоке или манник на сметане.
Ингредиенты
Сметана 1 стакан
Манная крупа 1 стакан
Яйца 3 шт.
Сахар 1 стакан
Мука 1.5 стакана
Разрыхлитель 1 ч.л.
Сливочное масло для смазывания
Сахарная пудра для посыпки
90 мин 10-12 порции
Вместо муки в манник добавляют манную крупу, но чаще всего используют и муку, и манку. Манник можно приготовить даже без яиц, от этого он будет не менее вкусным. Современные хозяйки знают, что легко приготовить манник в мультиварке. Дополнительный изысканный вкус и аромат маннику придадут цукаты, сухофрукты, кусочки шоколада, мак, мед, яблоки, тыква, ягоды, пишет Ivona.bigmir.net.
Приготовление
Смешать сметану с манной крупой, дать постоять 20 минут. Растереть яйца с сахаром, добавить сметанную массу. Перемешать. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку. Переложить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму для выпекания кекса. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов. Остудить, посыпать сахарной пудрой.