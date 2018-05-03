Манник на сметане: классический рецепт

Вместо муки в манник добавляют манную крупу, но чаще всего используют и муку, и манку. Манник можно приготовить даже без яиц, от этого он будет не менее вкусным. Современные хозяйки знают, что легко приготовить манник в мультиварке. Дополнительный изысканный вкус и аромат маннику придадут цукаты, сухофрукты, кусочки шоколада, мак, мед, яблоки, тыква, ягоды, пишет Ivona.bigmir.net.