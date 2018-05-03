четверг, 3 мая 2018 г.
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Манник на сметане: классический рецепт

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Манник - выпечка, которая готовится на различной молочной закваске. Например, популярен рецепт манника на кефире, молоке или манник на сметане.

Ингредиенты

Сметана 1 стакан

Манная крупа 1 стакан

Яйца 3 шт.

Сахар 1 стакан

Мука 1.5 стакана

Разрыхлитель 1 ч.л.

Сливочное масло для смазывания

Сахарная пудра для посыпки

90 мин 10-12 порции

Вместо муки в манник добавляют манную крупу, но чаще всего используют и муку, и манку. Манник можно приготовить даже без яиц, от этого он будет не менее вкусным. Современные хозяйки знают, что легко приготовить манник в мультиварке. Дополнительный изысканный вкус и аромат маннику придадут цукаты, сухофрукты, кусочки шоколада, мак, мед, яблоки, тыква, ягоды, пишет Ivona.bigmir.net.

Приготовление

Смешать сметану с манной крупой, дать постоять 20 минут. Растереть яйца с сахаром, добавить сметанную массу. Перемешать. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку. Переложить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму для выпекания кекса. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов. Остудить, посыпать сахарной пудрой.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ