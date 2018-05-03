Семь вещей, которые стоит поскорее выбросить из шкафа

Вот семь предметов гардероба, которые наверняка есть у всех женщин и с которыми давно пора расстаться без сожалений!

1. Вещи-клоны

Нет ничего плохого в том, что у вас может быть несколько одинаковых базовых футболок или блузок. Но 5 платьев с примерно одинаковым рисунком или 5 пар туфель одного цвета — явно перебор. Суть в том, что, скорее всего, вы носите только 1-2 вещи из всего набора, так зачем хранить остальные «клоны»? Выберите лучшую вещь, а остальные смело выбрасывайте, пишет Fabiosa.ru.

2. Обновки пятилетней давности

Такие «старые обновки» тоже наверняка есть у всех. Вы купили какую-то вещь 5-10 лет назад, но ни разу до сих пор её не надевали? Смиритесь с тем, что она вам уже вряд ли понадобится, если за столько лет вы не нашли повода её надеть.

3. Старая некрасивая одежда для дома

Привыкните к тому, что дома тоже надо выглядеть красиво и аккуратно. Конечно, никто не требует надевать вечернее платье, но старые растянутые майки, свитера и брюки, заношенные до дыр, и махровый халат, которому уже лет 10, точно пора выбросить. Лучше купите новые спортивные вещи в недорогом магазине и почувствуете, что настроение станет лучше!

4. Свидетельства модных провалов

Вам дорого как память нелепое розовое платье, которое вы надевали на выпуск лет 10-15 назад? Согласитесь, сегодня оно вам кажется даже смешным, зачем тогда его хранить? Для воспоминаний вполне хватит старых фотографий, а подобные лишние вещи только захламляют шкаф. Заставьте себя от них избавиться.

5. Одежда для вас «другой»

Джинсы, которые были впрок много лет назад, когда вы были худее/полнее/ниже, или вещи, купленные на случай «вот похудею, тогда смогу носить!», – всё это пора безжалостно удалять из шкафа. Держите в шкафу только то, что носите сейчас!

6. Одежда, напоминающая о неприятных события или эмоциях

Так уж устроен человек, что склонен ассоциировать неприятные эмоции с какими-то вещами – это может быть песня, запах и даже одежда. Не храните дома свидетельства неприятных воспоминаний. Если у вас есть платье, в котором вы были, когда вас бросил парень, или костюм, в котором вас увольняли с прошлой работы, – без сожалений избавьтесь от них, а заодно и забудьте о старых неприятностях.

7. Испорченные вещи, которые нельзя вернуть к жизни