Похудевшая Мила Кунис покорила поклонников изящным образом
3 мая 2018 г., 19:43
Мать двоих детей, актриса и жена Эштона Катчера — Мила Кунис — недавно побывала на кинофестивале CinemaCon, который проходит в эти дни в Лас-Вегасе. И теперь все обсуждают, как изящно выглядела 34-летняя голливудская звезда с украинскими корнями на киновыставке.
Для светского мероприятия актриса выбрала простой, но очень эффектный наряд, который подчеркнул ее похудевшую фигуру. Это длинная юбка-карандаш в черно-зеленых пайетках и с высокой талией на ремне, а наверх она надела черную футболку с открытой спинкой, пишет Хочу.
Ее образ завершили традиционные лодочки.
Также жена Эштона Катчера сделала слегка волнистую укладку, а мейкап предпочла в сдержанных дымчатых тонах.
Судя по отзывам в Сети, образ звезды пришелся по вкусу ее поклонникам.