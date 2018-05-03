Похудевшая Мила Кунис покорила поклонников изящным образом

Мать двоих детей, актриса и жена Эштона Катчера — Мила Кунис — недавно побывала на кинофестивале CinemaCon, который проходит в эти дни в Лас-Вегасе. И теперь все обсуждают, как изящно выглядела 34-летняя голливудская звезда с украинскими корнями на киновыставке.