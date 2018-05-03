четверг, 3 мая 2018 г.
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Похудевшая Мила Кунис покорила поклонников изящным образом

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Мила Кунис

ФОТО: JPA / AFF-USA.com / AFF/PA Images

Мать двоих детей, актриса и жена Эштона Катчера — Мила Кунис — недавно побывала на кинофестивале CinemaCon, который проходит в эти дни в Лас-Вегасе. И теперь все обсуждают, как изящно выглядела 34-летняя голливудская звезда с украинскими корнями на киновыставке.

Для светского мероприятия актриса выбрала простой, но очень эффектный наряд, который подчеркнул ее похудевшую фигуру. Это длинная юбка-карандаш в черно-зеленых пайетках и с высокой талией на ремне, а наверх она надела черную футболку с открытой спинкой, пишет Хочу.

Мила Кунис

ФОТО: FALOS / MEGA

Ее образ завершили традиционные лодочки.

Также жена Эштона Катчера сделала слегка волнистую укладку, а мейкап предпочла в сдержанных дымчатых тонах.

Мила Кунис

ФОТО: JPA / AFF-USA.com / AFF/PA Images

Судя по отзывам в Сети, образ звезды пришелся по вкусу ее поклонникам. 

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