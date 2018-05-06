Диета с авокадо: монодиета, которая не навредит твоему здоровью

Так, авокадо — это маслянистый фрукт с достаточно высокой калорийностью (160 кал на 100 грамм), но низким содержанием жиров. Ты можешь избавиться от чувства голода и насытить организм полезными элементами только с помощью одного плода авокадо и не набрать в весе, пишет Хочу.

Авокадо — один из немногих продуктов, которые подходят для монодиеты. В нем находится внушительное количество клетчатки, витамина В, кальций, витамин С и много других полезных составляющих. Как ты понимаешь, благодаря такому составу, диета с авокадо не заставит твои волосы выпадать.

Авокадная диета должна занимать максимум три дня, а тебе стоит четко следовать правилам питания, чтобы сбросить вес и не нагружать организм. Ведь, главным преимуществом диеты с авокадо является сбалансированный, но не калорийный рацион.

Меню на три дня диеты с авокадо должно быть следующим: 5 плодов авокадо, творог с низкой жирностью, три огурца и три яйца, зеленый лук и говяжья мякоть.

Важно соблюдать правила питания, чтобы диета с авокадо была максимально эффективной. Ни в коем случае нельзя добавлять продукты в свой рацион — съев лишний банан, например, во время этой диеты, ты просто не похудеешь.

Принимать пищу в случае, когда ты выбрала диету с авокадо нужно три раза в день каждые 5 часов.

Меню

Как ты уже поняла, диета с авокадо имеет четкое меню, которому нужно беспрекословно следовать.

Завтрак

На завтрак разрежь авокадо на две половины и одну половину отложи. Вторую половину авокадо наполни творогом — это твой завтрак. Вместо чая — пей воду.

Обед

На обед возьми вторую половину утреннего авокадо и сделай с ней салат. Дополни салат огурцом, отварным яйцом и зеленым луком. Можно выпить зеленый чай без сахара.

Ужин

Твой ужин должен составлять половину авокадо с творогом и 100 грамм говядины. Приготовь мясо одним из трех доступных способов: или обжарь, или отвари, или готовь на паровой бане. Выпей мятный чай или воду.