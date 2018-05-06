Названы самые неподходящие сочетания продуктов

Эксперты в области питания назвали самые неподходящие продуктовые дуэты, проинформировала электронная газета ZIV.ru. В составленный специалистами список вошли следующие миксы:

Мясо с картошкой. Крахмал, содержащийся в картофеле, и мясной белок требуют для своего переваривания разных ферментов – съеденные вместе, они сильно утяжеляют пищеварение и вызывают изжогу, вздутие, газы. Мясо нужно есть вместе с овощами, - но только с зелеными вроде капусты и кабачков, пишет Medikforum.ru.

Гречка с молоком. В гречке много железа, а в молоке – кальция. Эти нутриенты мешают усвоению друг друга, есть их нужно в разное время.

Макароны с фаршем. Их лучше не есть вместе по той же причине, что и картошку с мясом. Макароны содержат крахмалистые углеводы, которые в процессе усвоения выделяют глюкозу, крайне плохо сочетаемую с белками мяса. Макароны правильнее есть с овощами.

Молоко и бананы. Фрукты, в особенности сладкие, всегда следует есть как отдельное блюдо, не сочетая их с другой пищей. В противном случае пищеварение может «взбунтоваться».