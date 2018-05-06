12 неожиданных вещей, которые делают женщин привлекательными в глазах мужчин

Представляем результаты, которые гарантированно вас удивят. Это не рейтинг «губы-фигура-макияж», но важные заметки, которые касаются ее образа, стиля и характера.

1. Высокая самооценка

В чем сила роковых красавиц? Такие женщины не просто сексуальны, они прекрасно осведомлены о своей привлекательности и никогда в этом не сомневаются. Мужчины без ума от уверенных в себе дамочек, которые умеют принимать комплименты и не отрицают силу своих чар. А вот неуверенные девушки, которых приходится часами разубеждать в их комплексах, оказывают обратный эффект, пишет Gorabbit.ru.

2. Позитивизм

Каким бы роскошным не было тело партнерши, все это меркнет на фоне настроения, которое она излучает. Счастливая девушка априори кажется очаровательной, она не просто выделяет энергию, но заряжает всех своим позитивом, учит радоваться мелочам. Негативный взгляд на мир, постоянные депрессии и раздражение отталкивают, сам образ такой дамы кажется подавляющим.

3. Стиль одежды

Конечно, мужчины не особо разбираются во всех этих модных тенденциях и современных течениях, однако при знакомстве они оценивает не только фигуру, но и образ девушки в целом. Какая она? Спортивная, деловая, с яркими волосами и многочисленными татуировками, а может, вся такая женственная? Каждый ориентирован на что-то свое, поэтому лучше быть собой и не стараться угодить всем.

4. Эмоциональность

Не будем лукавить, закрытые или угрюмые девушки не вызывают такого интереса, как те, кто не стесняется открыто выражать эмоции. Яркий смех, живая мимика, лучистые глаза, открытость миру – все это действует на сильный пол завораживающе. Кроме того, его впечатляет схожее чувство юмора, когда она смеется над теми же шутками, что нравятся ему самому.

5. Круг друзей

Мало того что мужчины обращают внимание на качество ее знакомых, уровень их интеллекта, речь, интересы, также важна степень близости. Настораживает слишком широкий круг знакомств, привычка девушки менять друзей как перчатки, разношерстность компаний или преобладание мужской аудитории в друзьях. Важно и то, умеет ли она дружить, есть ли у нее настоящие подруги? Это показатель ее серьезности.

6. Ногти и обувь

Только не думайте, что мужчина будет прицениваться к маникюру или обращать внимание на бренд вашей обуви, нет. Гораздо важнее для сильного пола базовая ухоженность женщины, когда нет перекосов ни в сторону неряшества, ни в сторону излишней помпезности. Следит ли дама за собой, насколько комфортно чувствует себя в выбранном образе? Мужчин отталкивают женщины с излишне длинными ногтями или высоченными шпильками, на которых «красавицы» банально не умеют стоять.

7. Уровень доходов