Почему некоторые из нас любят доминирующих партнеров и счастливы в таких отношениях?

Люди с доминирующими чертами более эгоцентричны и невосприимчивы к чувствам других, включая близких. И все же это не те качества, которые вы мечтаете видеть в своем партнере. Для того чтобы такие люди стали привлекательными для нас, они должны сочетать эту доминирующую личность с некоторыми ценными качествами, например, готовностью помогать другим, мужеством и привязанностью к нашим ценностям, пишет Gorabbit.ru.

Должно быть что-то еще, что будет интересным контрастом. Психологи говорят, что женщины предпочитают доминирующих партнеров, потому что они подсознательно считают, что у таких мужчин лучшие гены и они больше подходят для роли отца. Но это еще не все. Исследователи также предполагают, что если искренний и приятный партнер воспринимается нами как «скучный», а мы испытываем особое отвращение к скуке в жизни, мы, скорее всего, оставим его и отправимся на поиски «приключений» — доминирующего партнера. Это равносильно стремлению к переживанию сложного и интенсивного опыта и готовности рисковать, чтобы его получить. И как это закончится (иногда больно), уже совсем другая история.

Психологи также считают, что женщины, которые испытывают определенный уровень беспокойства в своей жизни, могут предпочесть доминирующих партнеров из-за эмоциональной защиты, которую они им дают, а не потому, что воспринимают их как особенно привлекательных.