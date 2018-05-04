Врачи успокаивают: рюкзаки безопасны для детских спин

Если учащийся думал, что носит тяжелый рюкзак, он чаще жаловался на боли в спине. По статистике, от 18% до 24% детей имеют болезненные ощущения в спине минимум раз в месяц. Среди подростков жалоб на боли в спине еще больше, чем среди маленьких детей. Что именно вызывает боли в спине, медики сказать не могут. Но они уверены: рюкзаки нельзя винить, пишет Meddaily.ru.

Похожая ситуация с болями в шее. Многие связывают проблемы со здоровьем с использованием компьютеров и смартфонов. Однако ученые из Бразилии выяснили: люди, страдавшие от боли в шее, использовали мобильные телефоны не чаще, чем те, у кого не было боли в шее.