Фастфуд активно мешает женщинам забеременеть

Чем чаще женщина посещает фастфуд заведения, тем выше вероятность проблем с зачатием, и тем больше времени ей требуется для того, чтобы забеременеть. Исследователи выяснили, что если представительницы прекрасного пола употребляют фастфуд четыре раза в неделю или чаще, то на зачатие им требуется на месяц больше времени, по сравнению с теми, кто ест много фруктов и овощей. Любительницы фастфуда также в два раза чаще сталкиваются с бесплодием. Исследование показало, что определяющее значение в определении времени зачатия имеют фрукты и фастфуд, но не зелёные овощи и не рыба, пишет Medikforum.ru.