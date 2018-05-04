Диетологи назвали лучшие продукты для снижения аппетита

«Красная рыба насыщена протеинами и жирными кислотами омега-3. Ее употребление превосходно утоляет голод, при этом организм получает целый ряд необходимых ему минералов и микроэлементов», - рассказали эксперты по питанию, пишет Medikforum.ru.

Другой продукт для купирования аппетита – авокадо. За счет повышенного содержания жиров и олеиновой кислоты авокадо может заменять тяжелую для организма пищу, например, жареные блюда, торты.

Также в список подавляющих аппетит продуктов вошел кофе. Ученые подтверждают: кофе активизирует жировой метаболизм и позволяет уменьшить количество съедаемой пищи.

Куриные яйца надолго подавляют чувство голода, это незаменимый продукт для тех, кто худеет. В яйцах содержится много белка, причем в такой форме, которая хорошо усваивается организмом.

Помимо того диетологи рекомендуют регулярно употреблять натуральные кисломолочные продукты с невысокой жирностью – йогурты, кефир, ряженка и т.д. Это тоже отличные источники белка для организма, которые не вызывают проблем с усвоением.

Понизить потребность в жирной пище хорошо помогает шпинат. Его употребление улучшает энергетический обмен.