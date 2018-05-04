Психолог Светлана Нефедкина: что делать женщине, если ее домогаются?

1. Есть ситуации, когда женщины сами провоцируют мужчин. Например, понятно, что для каждого случая важно подбирать подобающую одежду. Так, если вы на работу одеваетесь сексуально, делаете слишком яркий макияж, то окружающие мужчины невольно получают сигнал о том, что вы желаете внимания и, возможно, не против того, чтобы они позволили себе вольности. Но, конечно, ничто не оправдывает действий мужчины, проявляющего насилие, и нормальный здоровый мужчина не будет его применять, чтобы получить желаемое.

2. Если речь идет о навязчивых предложениях, важно сказать твердо о том, что для вас это неприемлемо, и не допускать улыбок, флирта, чтобы «посягатель» не сомневался в вашей позиции. Другими словами, сразу их пресечь.

3. Важно быть уверенной в своей позиции, а для этого важно вообще быть в целом уверенной в себе. Взгляд, интонация, движения – все это должно выдавать в вас сильную личность, четко осознающую свои границы и не позволяющую никому их нарушать. Ваше тело принадлежит только вам, и никто не имеет права им распоряжаться без вашего согласия.

4. Важно четко понимать, что такое нормально, а что нет. Нормально, если близости хотят оба, и только так. Если один хочет, а второй нет, то исключены возможности близости. Бывает и так, что в собственной семье нарушаются границы женщин. Женщина не хочет в данный момент близости, но ее «нет» не принимается мужем, или она не говорит «нет» из-за страха, что если откажет, он найдет другую. Но такое поведение не является показателем здоровых отношений. Это насилие и по отношению к себе в том числе.

5. Если говорить об окружении, очень важно выбирать подходящих для общения людей. Если вы пришли на вечеринку, важно оставаться в компании друзей, которым вы доверяете и не принимать «знаки внимания» от неприятных вам людей, чтобы не провоцировать их на дальнейшие действия.

6. Важно распознавать ситуации, которые могут нести в себе риск. Чтобы предотвратить насилие, важно как можно раньше заметить, что ситуация может быть опасной. Для этого важно хорошо себя слышать. Если вы чувствуете дискомфорт, лучше как можно быстрее уйти из такого места, где это происходит, постараться пойти туда, где больше людей.