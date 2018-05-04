Вот какую тревожную правду о вашем здоровье скрывают ваши ногти

Также как ваши глаза - зеркало души, ваши ногти могут быть зеркалом вашего общего здоровья. Оказывается, крепкие ногти полезны не только для того, чтобы маникюр лучше получался, пишет Providr.
Ногти могут говорить о проблемах со здоровьем. Каким образом, спросите вы?
Журналисты обратились к дерматологу Кливлендской клиники Джону Энтони и автору книги "Правила кожи", доктору Дебре Джалиман за разъяснением, и те подтвердили: наши ногти посылают нам определенные сигналы, и мы определенно не должны их игнорировать!
Мы выбрали из материалов врачей и медицинских справочников самые важные вещи, о которых нас предупреждают наши ноготки:
1. Желтые ногти.
Пожелтение - один из самых распространенных предупреждающих знаков, говорит медсправочник WebMD.
Самой очевидной причиной пожелтения является грибковая инфекция. Но в редких случаях возможны такие проблемы, как диабет, болезнь щитовидной железы или заболевания легких, пишет Lifter.com.ua.
Желтые ногти также могут быть следствием курения. И это еще одна причина бросить курить, добавляет доктор Энтони.
2. Трещины или ломкость ногтей.
Трещины или ломкость - признак того, что ногтевая пластина чрезвычайно сухая, утверждает доктор Джалиман. WebMD добавляет, что это явление также говорит о болезнях щитовидной железы.
К слову, такой побочный эффект иногда вызывает гипотиреоз, утверждают специалисты. Гипотиреоз - это состояние, при котором щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов.
3. Пигментация ногтей.
Пигментация ногтей вызвана проблемами с развитием слоев ногтевой пластины. Чаще всего это встречается у тех, кто страдает псориазом, предупреждает MedicineNet.
Доктор Джалиман настоятельно советует: если у вас появились какие-либо пятна или вмятины на ногтях, вы должны как можно скорее проконсультироваться с врачом.
4. "Волнистость" ногтей.
Причина, по которой люди находят горизонтальные волны или линии на своих ногтях, заключается в том, что сам ноготь был травмирован, или же это свидетельство более серьезной болезни, объяснил доктор Энтони.
Ваше тело работает со сверхнапряжением, ведя борьбу с болезнью, поэтому оно экономит свою энергию на тех частях тела, которые меньше в ней нуждаются. По большому счету, этими волнами ваше тело предупреждает: «Ногти сейчас - не самое главное, дорогуша, у тебя полно других проблем».
5. Обесцвеченные или темные линии.
Обесцвеченные или темные линии на ногтях или даже под ними иногда могут быть вызваны меланомой - наиболее опасным типом рака кожи, пишет WebMD.
Меланома, которая проявилась на части ногтя, - чрезвычайно серьезный сигнал, который также может проявляться в виде черных полосок. Поэтому, если вы заметили нечто похожее - немедленно обратитесь к врачу!
6. Обгрызенные ногти.
Люди, которые грызут ногти, вероятно страдают от обсессивно-компульсивного расстройства, пишет Medical Daily.
Это не означает, что каждый, кто их грызет, имеет проблемы с психикой. Однако доктор Джалиман рекомендует: когда вы начинаете замечать, что эта привычка переходит все рамки - лучше проконсультироваться с врачом.
7. Посинение ногтей.
Когда ваши ногти приобретают синеватый цвет, это признак того, что организму не хватает кислорода. Возможными причинами могут быть проблемы с легкими и сердцем.
Если вы заметили, что это происходит регулярно, обязательно обратитесь к врачу.
8. Белые пятна.
Существует миф о том, что белые пятна на ногтях означают дефицит кальция. Но доктор Энтони утверждает, что это не так.
Он добавил, что белые пятна - не очень значительный симптом, поскольку он чаще всего оказывается результатом травмы, например, удара пальцем по чему-то.