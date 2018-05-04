Вот какую тревожную правду о вашем здоровье скрывают ваши ногти

Ногти могут говорить о проблемах со здоровьем. Каким образом, спросите вы?

Журналисты обратились к дерматологу Кливлендской клиники Джону Энтони и автору книги "Правила кожи", доктору Дебре Джалиман за разъяснением, и те подтвердили: наши ногти посылают нам определенные сигналы, и мы определенно не должны их игнорировать!

Мы выбрали из материалов врачей и медицинских справочников самые важные вещи, о которых нас предупреждают наши ноготки:

1. Желтые ногти.

Пожелтение - один из самых распространенных предупреждающих знаков, говорит медсправочник WebMD.

Самой очевидной причиной пожелтения является грибковая инфекция. Но в редких случаях возможны такие проблемы, как диабет, болезнь щитовидной железы или заболевания легких, пишет Lifter.com.ua.

Желтые ногти также могут быть следствием курения. И это еще одна причина бросить курить, добавляет доктор Энтони.

2. Трещины или ломкость ногтей.

Трещины или ломкость - признак того, что ногтевая пластина чрезвычайно сухая, утверждает доктор Джалиман. WebMD добавляет, что это явление также говорит о болезнях щитовидной железы.

К слову, такой побочный эффект иногда вызывает гипотиреоз, утверждают специалисты. Гипотиреоз - это состояние, при котором щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов.

3. Пигментация ногтей.

Пигментация ногтей вызвана проблемами с развитием слоев ногтевой пластины. Чаще всего это встречается у тех, кто страдает псориазом, предупреждает MedicineNet.

Доктор Джалиман настоятельно советует: если у вас появились какие-либо пятна или вмятины на ногтях, вы должны как можно скорее проконсультироваться с врачом.

4. "Волнистость" ногтей.

Причина, по которой люди находят горизонтальные волны или линии на своих ногтях, заключается в том, что сам ноготь был травмирован, или же это свидетельство более серьезной болезни, объяснил доктор Энтони.

Ваше тело работает со сверхнапряжением, ведя борьбу с болезнью, поэтому оно экономит свою энергию на тех частях тела, которые меньше в ней нуждаются. По большому счету, этими волнами ваше тело предупреждает: «Ногти сейчас - не самое главное, дорогуша, у тебя полно других проблем».

5. Обесцвеченные или темные линии.

Обесцвеченные или темные линии на ногтях или даже под ними иногда могут быть вызваны меланомой - наиболее опасным типом рака кожи, пишет WebMD.

Меланома, которая проявилась на части ногтя, - чрезвычайно серьезный сигнал, который также может проявляться в виде черных полосок. Поэтому, если вы заметили нечто похожее - немедленно обратитесь к врачу!

6. Обгрызенные ногти.

Люди, которые грызут ногти, вероятно страдают от обсессивно-компульсивного расстройства, пишет Medical Daily.

Это не означает, что каждый, кто их грызет, имеет проблемы с психикой. Однако доктор Джалиман рекомендует: когда вы начинаете замечать, что эта привычка переходит все рамки - лучше проконсультироваться с врачом.

7. Посинение ногтей.

Когда ваши ногти приобретают синеватый цвет, это признак того, что организму не хватает кислорода. Возможными причинами могут быть проблемы с легкими и сердцем.

Если вы заметили, что это происходит регулярно, обязательно обратитесь к врачу.

8. Белые пятна.

Существует миф о том, что белые пятна на ногтях означают дефицит кальция. Но доктор Энтони утверждает, что это не так.