Есть шесть гормонов, которые мешают вам похудеть. Вот что делать с каждым из них

Эта проблема может замедлить ваш общий метаболизм. Также проверьте, есть ли у вас дисбаланс в уровнях эстрогена и тестостерона. Из-за этого тело может хранить глюкозу в виде жира, пишет Lifter.com.ua.

Кроме того, высокий уровень кортизола или лептина может привести к перееданию. Избегайте рафинированных продуктов и занимайтесь спортом, чтобы лучше использовать глюкозу.

Вы заботитесь о том, что едите, но все же не можете потерять лишний вес? Ваша битва с жиром - бесконечная история? Если вы достаточно активны и не переедаете, может быть виноват гормональный дисбаланс.

К счастью, разобраться, в чем же проблема не так уж и сложно. Вот шесть гормонов, которые мешают вам похудеть! Чтобы быстрее сбросить лишний вес следуйте нашим советам.

Среди главных проблем мы подчеркнем такие:

Снижение резистентности к инсулину.

Низкий уровень кортизола.

Дисбаланс уровня эстрогена.

Лептин и переедание.

Низкий уровень тестостерона.

Проблемы со щитовидной железой.

1. Снижение резистентности к инсулину.

Инсулин - это гормон, о котором вы, вероятно, слышали.

Когда вы устойчивы к инсулину, ваше тело не реагирует на него так, как нужно. Итак, глюкоза накапливается в вашей крови. Чтобы компенсировать это, ваше тело производит все больше и больше инсулина.

Это в конечном итоге приводит к диабету или преддиабету. Затем организм не может правильно обработать глюкозу. Увеличение веса - это общий результат. Также возможны и другие проблемы (среди них синдром поликистозных яичников) связанных с резистентностью к инсулину.

Как снизить сопротивление инсулину.

Следуйте строгой диете с низким содержанием углеводов, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови.

Включите в свой рацион авокадо, гранаты, ягоды, белок, перец и зерновые с высоким содержанием клетчатки.

Регулярно упражняйтесь, чтобы устранить основные гормональные проблемы, которые способствуют прибавке в весе. Ежедневная 30-минутная ходьба может снизить риск диабета на 30%.

2. Высокий уровень кортизола.

Кортизол - это гормон стресса, который предназначен для урегулирования вашей реакции на сложные ситуации.

К сожалению, если вы подвергаете себя слишком сильному стрессу (недостаточное количества сна, стрессовая работа, проблемы в личной жизни, вредная пища, чрезмерное количество кофеина), вы можете в конечном итоге сильно повысить уровень кортизола.

Когда вы подвергаетесь стрессу, вы, вероятно, будете есть жирные и сладкие продукты, чтобы облегчить свое состояние - а это рецепт лишнего веса. Плохой сон только повысит риск ожирения.

Как снизить уровень кортизола.

Спите, по крайней мере, семь часов каждую ночь. Ешьте продукты с триптофаном и мелатонином - творог, индейку, киви и вишню - для лучшего сна. Держитесь подальше от кофеина и электронных устройств в течение как минимум двух часов перед сном.