Есть шесть гормонов, которые мешают вам похудеть. Вот что делать с каждым из них

Если вы набираете вес, несмотря на все принятые вами меры, проверьте свой гормональный фон, пишет Cure Joy. Может все дело именно в нем?!
Эта проблема может замедлить ваш общий метаболизм. Также проверьте, есть ли у вас дисбаланс в уровнях эстрогена и тестостерона. Из-за этого тело может хранить глюкозу в виде жира, пишет Lifter.com.ua.
Кроме того, высокий уровень кортизола или лептина может привести к перееданию. Избегайте рафинированных продуктов и занимайтесь спортом, чтобы лучше использовать глюкозу.
Вы заботитесь о том, что едите, но все же не можете потерять лишний вес? Ваша битва с жиром - бесконечная история? Если вы достаточно активны и не переедаете, может быть виноват гормональный дисбаланс.
К счастью, разобраться, в чем же проблема не так уж и сложно. Вот шесть гормонов, которые мешают вам похудеть! Чтобы быстрее сбросить лишний вес следуйте нашим советам.
Среди главных проблем мы подчеркнем такие:
Снижение резистентности к инсулину.
Низкий уровень кортизола.
Дисбаланс уровня эстрогена.
Лептин и переедание.
Низкий уровень тестостерона.
Проблемы со щитовидной железой.
1. Снижение резистентности к инсулину.
Инсулин - это гормон, о котором вы, вероятно, слышали.
Когда вы устойчивы к инсулину, ваше тело не реагирует на него так, как нужно. Итак, глюкоза накапливается в вашей крови. Чтобы компенсировать это, ваше тело производит все больше и больше инсулина.
Это в конечном итоге приводит к диабету или преддиабету. Затем организм не может правильно обработать глюкозу. Увеличение веса - это общий результат. Также возможны и другие проблемы (среди них синдром поликистозных яичников) связанных с резистентностью к инсулину.
Как снизить сопротивление инсулину.
Следуйте строгой диете с низким содержанием углеводов, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови.
Включите в свой рацион авокадо, гранаты, ягоды, белок, перец и зерновые с высоким содержанием клетчатки.
Регулярно упражняйтесь, чтобы устранить основные гормональные проблемы, которые способствуют прибавке в весе. Ежедневная 30-минутная ходьба может снизить риск диабета на 30%.
2. Высокий уровень кортизола.
Кортизол - это гормон стресса, который предназначен для урегулирования вашей реакции на сложные ситуации.
К сожалению, если вы подвергаете себя слишком сильному стрессу (недостаточное количества сна, стрессовая работа, проблемы в личной жизни, вредная пища, чрезмерное количество кофеина), вы можете в конечном итоге сильно повысить уровень кортизола.
Когда вы подвергаетесь стрессу, вы, вероятно, будете есть жирные и сладкие продукты, чтобы облегчить свое состояние - а это рецепт лишнего веса. Плохой сон только повысит риск ожирения.
Как снизить уровень кортизола.
Спите, по крайней мере, семь часов каждую ночь. Ешьте продукты с триптофаном и мелатонином - творог, индейку, киви и вишню - для лучшего сна. Держитесь подальше от кофеина и электронных устройств в течение как минимум двух часов перед сном.
Упражняйтесь каждый день, чтобы ваше тело приспособилось к более высоким уровням кортизола и выпустило эндорфины, гормоны, повышающие настроение, чтобы противостоять кортизолу.
Лучше всего от стресса спасают йога или медитация.
3. Дисбаланс уровня эстрогена.
Эстроген, будучи более известным как женский половой гормон, играет важную роль в регулировании веса вашего тела. В правильных количествах он регулирует уровни инсулина.
Это гарантирует, что ваше тело будет поддерживать правильный уровень глюкозы в крови, обеспечивая его энергией. Однако дисбаланс эстрогена является рискованным.
У вас может быть увеличенный уровень эстрогена из-за чрезмерного потребления мяса. Или же низкий из-за синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) или ожирения.
Это, в свою очередь, может поставить под угрозу резистентность к инсулину. Затем ваше тело начнет хранить глюкозу в виде жира.
Как сбалансировать уровень эстрогена.
Нужно есть больше фруктов, свежих овощей, цельного зерна и рыбы. Сократите употребление кофеина.
4. Лептин и переедание.
Аппетит регулируется парой гормонов, одним из которых является лептин. Иногда ваше тело может вызывать сопротивление лептину, игнорируя сигналы, которые этот гормон посылает.
Результат? Вы не сможете сказать, когда вы на самом деле сыты и должны прекратить есть. Для более быстрой потери веса важно управлять уровнем лептина.
Как контролировать уровень лептина.
Избегайте обработанных продуктов и сладких закусок.
Исключите употребление алкоголя.
Не ешьте слишком много фруктов, особенно богатых на фруктозу, такие как ананасы или дыню.
5. Низкий уровень тестостерона.
Мужской половой гормон является важной частью метаболизма как у мужчин, так и у женщин. Из-за недостаточного количества этого гормона вы набираете вес.
Кроме того, дефицит тестостерона также связан с более высоким уровнем холестерина, повышенными уровнями триглицеридов и даже сниженной чувствительностью к инсулину. Все это связано с увеличением веса и накоплением жира.
Как увеличить уровень тестостерона.
Сократите употребление продуктов с фитоэстрогенами (растительными эстрогенами).
Сократите употребление хлеба, алкоголя и сладких напитков, которые снижают уровень тестостерона.
Избегайте питьевой воды из пластиковых бутылок из бисфенола A (BPA).
6. Проблемы со щитовидной железой.
Гормоны щитовидной железы T3 и T4 также участвуют в регуляции массы тела. Эти гормоны определяют скорость метаболизма для всех клеток вашего тела.
Гипотиреоз или малоактивная щитовидная железа могут привести к тому, что ваш метаболизм станет вялым и приведет к увеличению веса. Вы также можете испытывать постоянную усталость.
Может пострадать и пищеварение. Хотя его невозможно полностью излечить, с помощью этих шагов можно управлять гипотиреозом.
Как лечить гипотиреоз.
Сократите потребление сои, йода, кофеина и рафинированных углеводов. Ешьте больше белка, но не клейковины, овощи, такие как брокколи, шпинат, капусту или цветная капусту.
Проводите достаточно времени на свежем воздухе и солнце.