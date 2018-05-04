Галерея: дамы в умопомрачительных шляпках собрались в Нью-Йорке
4 мая 2018 г., 16:14
В Нью-Йорке прошел ежегодный парад шляпок, а точнее - благотворительный обед, главным элементом дресс-кода на котором является именно головной убор. Эта традиция возникла еще в 1983 году по инициативе Женского комитета.
Празднично одетые обеспеченные дамы собрались уже в 35-й раз, чтобы обсудить конкретный благотворительный проект, связанный с реставрацией и усовершенствованием Центрального парка города.
Роскошное убранство, изысканные угощения и, конечно, невероятное разнообразие фантастических шляпок... Смотрите, какая красота!