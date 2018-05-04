Любительницам украшений: как отличить настоящий жемчуг от поддельного

Жемчуг очень часто подделывают. Для этого существуют специальные технологии, которые помогают создавать максимально похожие копии на речной и морской жемчуг. Если вы хотите купить оригинальное украшение, а не подделку, то прислушайтесь к нашим советам, пишет Fabiosa.ru.

1. Запомните, что настоящие жемчужины не бывают идеальными. Их форма даже не будет полностью круглой, так как натуральный камень попросту не может раз за разом повторять одну и ту же форму.

2. Обратите внимание на вес. Поддельный жемчуг очень легкий и почти невесомый, но вот настоящий вы точно ощутите. Конечно, он не тяжелый, но его вес все же заметно отличается от веса синтетического жемчуга.

3. Если готовы на более жесткий эксперимент, то просто бросьте жемчужину на пол. Если она отскочит, то перед вами настоящая жемчужина!

4. Отверстие в бусине натурального камня будет вогнутым и, опять же, не идеально круглым.

5. Настоящий жемчуг просто не может стоить слишком дешево. Даже по акции!

6. Обратите внимание на просвет камня. Если он голубоват, то перед вами настоящий жемчуг, если розоват или зеленоват - подделка.

7. Еще один весьма оригинальный способ проверить жемчуг на натуральность - провести камнем по эмали зубов. Настоящий жемчуг будет издавать скрип, а подделка - нет.

8. Вы также можете потереть две жемчужины друг о друга. Если они будут оказывать хотя бы малейшее сопротивление во время трения, то вам повезло, потому что у вас в руках настоящий жемчуг.