Десять лучших способов, чтобы придать обуви первоначальный вид

Если данная проблема коснулась и вас, то следующие советы, как придать обуви вид новой, будут очень кстати, пишет Justcoolidea.ru.

Приятный бонус: не каждый способ заключается в трате кучи денег на дорогие средства. Иногда хватает продуктов и ингредиентов, которые есть дома почти у каждого из нас.

Первый способ: оливковое масло

Наверное, всем известно, что оливковое масло – продукт, который используется ежедневно на кухне, а также в медицине. Но это не все его возможности. Масло отлично поможет вам побороть грязь на кожаной обуви.

Что нужно сделать?

Очистите поверхность и протрите насухо. Разотрите несколько капель оливкового масла по обуви, а затем протрите сухой салфеткой или тряпкой. Финал — наслаждайтесь результатом!

Второй способ: кожура от банана

Что каждый из нас (или большинство) делает с банановой кожурой? Мы её выбрасываем. А ведь она может быть очень полезна, особенно в том случае, когда требуется вернуть первоначальный вид кожаной обуви, удалив загрязнения.

Что нужно сделать?

Во-первых, как и прежде, очистите и высушите обувь. Во-вторых, внутренней стороной банановой кожуры натрите поверхность, оставьте на несколько минут и удалите мякоть тряпочкой.

Третий способ: зубная паста

Почти у всех есть обувь с белой подошвой, которая имеет свойство очень быстро пачкаться. А со временем отмыть загрязнения на ней и вовсе не возможно, в связи с чем подошва приобретает желтовато-коричневый цвет.

Обычную пыль можно отмыть и мыльной водой, а вот, например, с другими видами грязи способно справиться только специальное средство.

А зубную пасту вы пробовали? Нет? Попробуйте! Вы удивитесь, но всего за несколько минут она приведёт подошву в порядок, от вас даже не потребуется особых усилий.

Что нужно сделать?

Нанесите зубную пасту на подошву и разотрите щёткой, затем оставьте на несколько минут и смойте чистой водой.

Четвёртый способ: хлеб

Конечно, прозвучит, наверное, немного грубо, но куском белого хлеба можно очистить обувь. Он действует, как ластик. Прекрасно подходит для замши, сатины и парусина.

Что нужно сделать?

Возьмите кусочек мякиша и сделайте шарик, затем нужно покатать его по пятнам на обуви. Крошки можно удалить щёткой.

Пятый способ: сода пищевая

Сода подходит не только для выпечки на кухне, но также и для очистки различных поверхностей. Об этих свойствах данного средства известно давно. Сода подходит и для удаления загрязнений с обуви.

Что нужно сделать?

Смешайте столовую ложку соды и несколько капель воды, должна получиться смесь, напоминающая пасту. Данный раствор нанесите на пятна и потрите щёткой. После чего оставьте на несколько минут, а затем смойте чистой водой.

Шестой способ: пилочка для ногтей