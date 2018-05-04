После часа просмотра фото в интернете женщины начинают комплексовать

Достаточно потратить всего один час на просмотр фотографий своих друзей в социальных сетях, как женщина почувствует неуверенность в собственной привлекательности. Психологи не раз говорили о том, что социальные сети становятся поводом для развития серьезных комплексов. Это связано с тем, что многие люди стремятся идеализировать свою жизнь, которая становится доступной интернет-пользователям. Они выкладывают самые лучшие фотографии, в том числе, обработанные специальными редакторами, чтобы создать иллюзию бесконечных путешествий, покупок дорогих предметов и успехов в отношениях. Просмотр подобных снимков может стать причиной для появления серьёзной неуверенности в себе, передает Medikforum.ru.

Женщины ощущают психологическое давление в связи с необходимостью быть более худощавыми и сексапильными, когда они просматривают снимки своих подруг в интернете. Исследователи разделили представительниц прекрасного пола на три группы, в зависимости от среднего времени, которое они каждый день расходуют на социальные сети. В первую группу вошли женщины, которые тратят на это полчаса, во вторую - около часа, а в третью - свыше полутора часов. Затем им задавали вопросы о том, насколько они согласны с утверждением, что худощавая и подтянутая женская фигура является привлекательной, а также, насколько важно для них выбирать одежду, повышающую сексапильность.