Слишком популярная, сексуальная и аморальная. Почему Свинку Пеппу забанили власти Китая

В конце апреля пользователи китайских соцсетей заметили, что видеоролики со Свинкой Пеппой пропали с сайта Douyin — аналога YouTube в Китае. С видеоплатформы также был удален хэштег #PeppaPig, а поиск по сайту не давал результатов, пишет BBC.

Незадолго до блокировок ролики с Пеппой стали набирать рекордное количество просмотров в соцсетях Китая. Более 30 тысяч видео с персонажем собрали около 34 миллиардов просмотров, пишет Medialeaks.ru.

Жители Китая стали покупать товары с изображением Пеппы — игрушки, посуду, наклейки, украшения и даже закуски. Заниматься рекламой товаров со Свинкой стали и местные знаменитости.

Пользователи соцсетей начали делиться изображением Пеппы в разных ситуациях, рисовать свою собственную Свинку и даже выпускать авторские варианты мультфильмов с популярной героиней.

Появление мемов и поддельных версий Пеппы взволновало СМИ Китая. Еще в январе китайские журналисты заметили, что некоторые из мультфильмов, нарисованных пользователями, являются порнографией, а герои этих роликов имеют половые органы.

Кроме того, для пользователей соцсетей Свинка Пеппа стала ассоциироваться со стереотипом о маргинальной личности, чья жизнь не соответствует общепринятым моральным нормам. В Китае такого человека называют shehuiren.

«После того как в «Свинке Пеппе» появился этот вредный подтекст, сделавший ее популярной, некоторые эксперты заявили, что известность мультфильма стимулирует общественную психологию охоты за новизной и шутками, которая потенциально может препятствовать положительному общественному моральному духу», — Global Times, китайская ежедневная газета

BBC добавляет, что удаление популярного мультфильма с видеоплатформы является лишь малой частью общих блокировок интернет-контента в Китае. Как правило, бану подвергается та информация, которую правительство в Пекине считает вульгарной или порнографической.