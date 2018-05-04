Письмо читательницы: не могу больше терпеть свою мать

«Живу с мамой и дочкой семь лет. Работаю одна, рано уезжаю и поздно приезжаю, мама на пенсии занимается дочкой, из школы забирает, в кружки водит. У меня ипотека, плачу за кружки и т.д., по возможности даю какие-то деньги маме. Себе уже не помню, когда что-то покупала. Выходные все с дочкой проводим, пишет Kleo.

Когда приезжаю с работы, мама всегда в плохом настроении, ничего ей не скажи, на все злится. В скандалах упрекает, что она дает мне возможность работать, что из-за нас на работу не может устроиться, доводит меня до истерик. Был момент, я решила увольняться и сидеть дома, дать ей возможность работать, и она тут же говорит: «Нет, я не буду работать, здоровье не то». Все вроде утряслось. Но затем заново.