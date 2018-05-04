Письмо читательницы: не могу больше терпеть свою мать

36-летняя Виолетта жалуется, что ей трудно жить с матерью, которая всегда всем недовольна. Читайте ее письмо ниже.
«Живу с мамой и дочкой семь лет. Работаю одна, рано уезжаю и поздно приезжаю, мама на пенсии занимается дочкой, из школы забирает, в кружки водит. У меня ипотека, плачу за кружки и т.д., по возможности даю какие-то деньги маме. Себе уже не помню, когда что-то покупала. Выходные все с дочкой проводим, пишет Kleo.
Когда приезжаю с работы, мама всегда в плохом настроении, ничего ей не скажи, на все злится. В скандалах упрекает, что она дает мне возможность работать, что из-за нас на работу не может устроиться, доводит меня до истерик. Был момент, я решила увольняться и сидеть дома, дать ей возможность работать, и она тут же говорит: «Нет, я не буду работать, здоровье не то». Все вроде утряслось. Но затем заново.
Я не могу жить в вечных скандалах и упреках. Она может не ругаться, максимум, неделю, и все по новой. У меня нет сил. Свое жилье будет через год. Сейчас та же ситуация. Есть небольшие накопления, хочется бежать в съемную, хоть какое-то время, но спокойно пожить, придётся на какое-то время работу бросить, т.к. каникулы, и ребенка не с кем оставить. Стою на перепутье: или продолжать терпеть, или делать какие-то действия, но на эти действия мама будет вызывать себе скорую и говорить, что я ее этим довела, и что я неблагодарная дочь. Не знаю как себя вести, но так больше не могу».