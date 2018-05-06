Очаровательная! Названо имя победительницы конкурса «Мисс Беларусь 2018»

В Минске прошел конкурс «Мисс Беларусь 2018». Победительницей стала 20-летняя студентка БГЭУ Мария Василевич. Минчанка, которая мечтает стать телеведущей, в ближайшее время будет представлять свою страну на межународных смотрах красоты.
Обладательница главного титула помимо переходящей короны из белого золота с драгоценными камнями получила в качестве приза около 5000 евро и автомобиль.
В финале конкурса за главный титул боролись 30 девушек, а всего в кастингах приняли участие более 700 красавиц со всей Белоруссии.
К участию в соревновании допускались конкурсантки в возрасте от 18 до 24 лет ростом не ниже 174 см, незамужние, без детей, а также без пирсинга и татуировок.
Девушки выходили на подиум в национальных и деловых костюмах, вечерних платьях и в бикини. Смотрите, как это было, в нашей галерее.