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  • Очаровательная! Названо имя победительницы конкурса «Мисс Беларусь 2018»

Очаровательная! Названо имя победительницы конкурса «Мисс Беларусь 2018»

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В Минске прошел конкурс «Мисс Беларусь 2018». Победительницей стала 20-летняя студентка БГЭУ Мария Василевич. Минчанка, которая мечтает стать телеведущей, в ближайшее время будет представлять свою страну на межународных смотрах красоты.

Обладательница главного титула помимо переходящей короны из белого золота с драгоценными камнями получила в качестве приза около 5000 евро и автомобиль.

В финале конкурса за главный титул боролись 30 девушек, а всего в кастингах приняли участие более 700 красавиц со всей Белоруссии.

К участию в соревновании допускались конкурсантки в возрасте от 18 до 24 лет ростом не ниже 174 см, незамужние, без детей, а также без пирсинга и татуировок.

Девушки выходили на подиум в национальных и деловых костюмах, вечерних платьях и в бикини. Смотрите, как это было, в нашей галерее.

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