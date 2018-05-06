Очаровательная! Названо имя победительницы конкурса «Мисс Беларусь 2018»

Обладательница главного титула помимо переходящей короны из белого золота с драгоценными камнями получила в качестве приза около 5000 евро и автомобиль.

В финале конкурса за главный титул боролись 30 девушек, а всего в кастингах приняли участие более 700 красавиц со всей Белоруссии.

К участию в соревновании допускались конкурсантки в возрасте от 18 до 24 лет ростом не ниже 174 см, незамужние, без детей, а также без пирсинга и татуировок.