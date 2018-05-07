Холодный травяной чай - отличное средство для похудения

В исследовании приняли участие 23 человека. Сотрудники Университета Фрибурга попросили добровольцев выпивать в день не менее 500 миллилитров травяного чая мате. Каждый второй день участники употребляли холодную версию напитка (температура - 3 градуса Цельсия), а в остальные дни чай был горячим (55 градусов Цельсия), пишет Meddaily.ru .

Исследователи оценивали сердечный ритм, артериальное давление, потребление кислорода и уровень окисления жиров у добровольцев до и после того, как те пили чай. Оказалось, что благодаря холодному чаю расход энергии у участников увеличивался на 8,3%, а из-за горячего - всего на 3,7%. Ученые планируют продолжить исследования.