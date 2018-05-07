понедельник, 7 мая 2018 г.
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Раскрыты детали свадебного наряда невесты принца Гарри

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Принц Гарри и Меган Маркл

ФОТО: Scanpix

Стало известно стоимость платья невесты принца Гарри Меган Маркл и детали ее свадебного образа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Источники в королевском дворце рассказали, что наряд невесты обойдется в сто тысяч фунтов. Маркл заказала платье у британского дизайнерского дома Ralph & Russo, и это один из двух нарядов, в которых она планирует появиться в день торжества. Принц Гарри ничего не знает о платье, так как пожелал, чтобы оно стало для него сюрпризом, пишет Lenta.ru.

Сообщается, что платье будет сшито вручную и украшено «большим количеством бисера». Невеста пройдет в нем к алтарю в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке на глазах у 600 гостей свадьбы и миллионов телезрителей по всему миру. Во второе платье от Burberry она облачится на вечернем приеме у принца Чарльза.

Ранее представители Кеннингстонского дворца рассказали, что молодожены отправятся в медовый месяц, который пройдет в Намибии, только летом. На свадьбе будет присутствовать герцогиня Кембриджская Кейт, но без своего новорожденного сына Луи. Также у невесты не будет свидетельницы — она не смогла выбрать ее из своих многочисленных подруг.

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