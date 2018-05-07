Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу

Инцидент произошел в Бразилии в штате Сан-Паулу. На видео, опубликованном СМИ, видно, что воздушное судно при приземлении резко разворачивается в воздухе и начинает крутиться. Потеряв стабильное положение, вертолет упал и через некоторое время загорелся, сообщает Lenta.ru.

По данным Globo, внутри, помимо невесты, находилось еще три человека, включая пилота. Все они успели выбраться до взрыва топлива и отделались мелкими травмами. Однако героиня торжества по счастливой случайности не получила ни царапины.