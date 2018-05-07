понедельник, 7 мая 2018 г.
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  • Детский психолог, автор бестселлеров о «Ленивой Маме» Анна Быкова приедет в Таллинн

Детский психолог, автор бестселлеров о «Ленивой Маме» Анна Быкова приедет в Таллинн

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ФОТО: Промо

Впервые в Таллинне выступит автор бестселлеров о «Ленивой Маме» Анна Быкова. Она посетит столицу 29 сентября, где пройдет большая встреча и автограф-сессия.

Анна Быкова – известный семейный психолог, автор серии книг-бестселлеров о «Ленивой маме», в которой писатель описывает методику, где сочетаются интересы взрослых и детей. Как ни парадоксально, «ленивая мать» — та, кто по-настоящему заботится о ребенке.

«Самостоятельность и бесконтрольность — это не синонимы, - считает Быкова. - Главный принцип — научить ребенка, а не делать за него. И пусть на первоначальном этапе это потребует больших душевных и временных вложений, но окупится это очень быстро».

Вечер-встреча и автограф-сессия состоится в Национальной библиотеке Эстонии, 29 сентября в 15.00. Автор сможет ответить на вопросы читателей, а также прочитает лекцию, которая будет состоять из трех частей:

1 часть:

•            Детская самостоятельность: зачем, когда и как?

•            Как родители мешают становлению самостоятельности

•            Почему мы так сильно вмешиваемся в жизнь своих детей

•            Плюсы и минусы «ленивого» подхода к воспитанию

2 часть:

•            Секреты спокойствия «ленивой мамы»

•            Как выдержать детскую истерику

•            Что делать с собственными эмоциями

•            Где взять силы? Профилактика выгорания родителей

3 часть:

•            Работающая мать

•            Как совмещать работу и воспитание детей

•            Сколько часов в день нужно играть с ребенком

•            Дефицит времени: количество меняем на качество

Более подробную информацию о встрече можно узнать тут: https://ticketbest.ee/event/12829.

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