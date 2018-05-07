Детский психолог, автор бестселлеров о «Ленивой Маме» Анна Быкова приедет в Таллинн

Анна Быкова – известный семейный психолог, автор серии книг-бестселлеров о «Ленивой маме», в которой писатель описывает методику, где сочетаются интересы взрослых и детей. Как ни парадоксально, «ленивая мать» — та, кто по-настоящему заботится о ребенке.

«Самостоятельность и бесконтрольность — это не синонимы, - считает Быкова. - Главный принцип — научить ребенка, а не делать за него. И пусть на первоначальном этапе это потребует больших душевных и временных вложений, но окупится это очень быстро».

Вечер-встреча и автограф-сессия состоится в Национальной библиотеке Эстонии, 29 сентября в 15.00. Автор сможет ответить на вопросы читателей, а также прочитает лекцию, которая будет состоять из трех частей:

1 часть:

• Детская самостоятельность: зачем, когда и как?

• Как родители мешают становлению самостоятельности

• Почему мы так сильно вмешиваемся в жизнь своих детей

• Плюсы и минусы «ленивого» подхода к воспитанию

2 часть:

• Секреты спокойствия «ленивой мамы»

• Как выдержать детскую истерику

• Что делать с собственными эмоциями

• Где взять силы? Профилактика выгорания родителей

3 часть:

• Работающая мать

• Как совмещать работу и воспитание детей

• Сколько часов в день нужно играть с ребенком

• Дефицит времени: количество меняем на качество