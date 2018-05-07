Детский психолог, автор бестселлеров о «Ленивой Маме» Анна Быкова приедет в Таллинн

Впервые в Таллинне выступит автор бестселлеров о «Ленивой Маме» Анна Быкова. Она посетит столицу 29 сентября, где пройдет большая встреча и автограф-сессия.
Анна Быкова – известный семейный психолог, автор серии книг-бестселлеров о «Ленивой маме», в которой писатель описывает методику, где сочетаются интересы взрослых и детей. Как ни парадоксально, «ленивая мать» — та, кто по-настоящему заботится о ребенке.
«Самостоятельность и бесконтрольность — это не синонимы, - считает Быкова. - Главный принцип — научить ребенка, а не делать за него. И пусть на первоначальном этапе это потребует больших душевных и временных вложений, но окупится это очень быстро».
Вечер-встреча и автограф-сессия состоится в Национальной библиотеке Эстонии, 29 сентября в 15.00. Автор сможет ответить на вопросы читателей, а также прочитает лекцию, которая будет состоять из трех частей:
1 часть:
• Детская самостоятельность: зачем, когда и как?
• Как родители мешают становлению самостоятельности
• Почему мы так сильно вмешиваемся в жизнь своих детей
• Плюсы и минусы «ленивого» подхода к воспитанию
2 часть:
• Секреты спокойствия «ленивой мамы»
• Как выдержать детскую истерику
• Что делать с собственными эмоциями
• Где взять силы? Профилактика выгорания родителей
3 часть:
• Работающая мать
• Как совмещать работу и воспитание детей
• Сколько часов в день нужно играть с ребенком
• Дефицит времени: количество меняем на качество
Более подробную информацию о встрече можно узнать тут: https://ticketbest.ee/event/12829.