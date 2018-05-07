Юлия Высоцкая: ЗОЖ для меня — как красная тряпка для быка

«Нет ничего страшнее аббревиатуры ЗОЖ. Выражение "здоровый образ жизни" действует на меня как на быка красная тряпка. Он подразумевает правильное питание. А что это значит? Полное отсутствие сахара, алкоголя, острого, жирного, соленого, калорийного, мучного, кофе, шоколада… Отсутствие счастья и радости! Кто-нибудь пробовал от всего этого отказываться? Я — да! И считаю просто потерянными дни, недели, месяцы. Хорошо, что не годы», - считает Высоцкая.

«Нельзя переменить питание в один день с понедельника, но к этому можно и нужно приходить. Для этого вы должны очень честно и внимательно себя слушать. Если вы понимаете, что не можете обойтись, например, без шоколада, значит, купите хороший шоколад и определите, какого количества шоколада вам будет достаточно для счастья, но при этом не будет вреда для фигуры. Не нужно над собой издеваться: ваш лучший диетолог — это ваше тело. Но сначала нужно наладить все процессы, почистить организм, а затем уже питаться интуитивно правильно», - советует она.