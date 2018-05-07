Весившая 19 килограммов женщина: врачи говорили, что я бездетна, но я родила дважды

В подростковом возрасте Эмма, как и многие девочки, была недовольна своей фигурой. Она занималась спортом, но этого ей оказалось недостаточно. Девушка стала мучить себя строгой диетой и таяла на глазах. В конце концов ее вес достиг критической отметки — 19 килограммов, пишет Life.ru.

Тогда Эмму положили в больницу в Глазго, и врачи боролись за ее жизнь. Ведь многие, кто лежал с ней в палате с анорексией, умерли. У девушки настолько выпирали кости, что ей было больно лежать на койке. Не спасали даже несколько матрасов — на копчике и спине то и дело образовывались синяки.

«Я не знаю, как дошла до такого. Я была совсем маленькая и не понимала, до чего меня могут довести диеты, и даже не представляла, что это будет стоить мне жизни», - вспоминает она.

Когда врачи стали наблюдать улучшение в состоянии здоровья Эммы, они сообщили, что девушка никогда не сможет забеременеть. Такое страшно услышать любой женщине, но именно это было толчком к ее новой жизни. Ей понадобилось 10 лет, чтобы снова обрести здоровое тело и зажить нормальной жизнью.

«На тот момент у меня уже был жених, и мы точно знали, что хотим детей. Когда я услышала этот приговор, у меня в голове все перевернулось. Я не позволила болезни уничтожить наше будущее», - сказала Эмма.

После того как девушку выписали из больницы, жених Эммы поддерживал ее и заставлял ее много есть. Ей удалось набрать массу тела и даже забеременеть — дважды. Сейчас она весит 50 килограммов и чувствует себя самой счастливой.

«У меня начали играть гормоны. Когда у меня начался токсикоз, я испугалась, что болезнь снова вернулась. Но потом мне хотелось постоянно есть. Состояние здоровья моего ребенка было превыше всего», - вспоминает она.