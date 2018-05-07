Три странных ошибки, которые женщины делают на первых свиданиях

1. Ты предлагаешь оплатить счет.

Если мужчина приглашает тебя куда-то, значит, ты ему понравилась. Он хочет произвести на тебя впечатление и показать одну простую вещь, что он может сделать твою жизнь лучше, пишет Soulpost.ru.

Он выбирает заведение или мероприятие, которое считает, что тебе понравится, и все организовывает. Он хочет позаботиться обо всем в этот вечер, чтобы ты радовалась. И тут вдруг ты предлагаешь заплатить за себя…Ты хочешь показаться вежливой и независимой, но он может подумать одно из двух, и оба не в твою пользу.

1 — что он не интересен тебе как мужчина, и так ты вежливо даешь ему понять, что вы можете быть просто друзьями (ведь друзья платят каждый за себя);

2 — он мало что может сделать, чтобы улучшить твою жизнь, потому что ты сама можешь о себе позаботиться.

Хороший мужчина хочет заплатить за тебя. Это приносит ему удовольствие и ощущение достижения, это задает для него тон, чтобы продолжать ухаживать за тобой. Если он тебе нравится, ты хочешь того же.

2. Ты даришь ему «бесплатный секс».

Хотя мужчина, которому ты нравишься, хочет заняться с тобой любовью как можно скорее, позволить ему это до того, как он почувствует, что заслужил это — еще одна распространенная ошибка.

Мужчина может умолять о сексе, которого не заслужил, но потом его отвернет от тебя, если ты дашь ему это.

Большинство мужчин хотят наслаждаться вызовом, чтобы завоевать тебя. Без этого им не так уж интересно, это снижает твою ценность.

Лучшее, что ты можешь сделать, когда мужчина пытается слишком рано залезть тебе под юбку — это дать ему понять, что он тебе тоже нравится, но что тебе пока некомфортно делать такой шаг, пока вы не узнаете друг друга лучше. Это сделает тебя в его глазах достойной женщиной.

3. Ты начинаешь планировать будущие свидания.

Когда тебе хорошо с мужчиной, это нормально — хотеть знать, когда вы снова увидитесь. Ты чувствуешь связь и хочешь, чтобы это продолжалось. Но предлагать ему план следующего свидания — это ошибка.

Ты можешь просто попробовать пригласить его на то мероприятие, на которое ты уже собралась идти. Мол, невзначай. Или можешь придумать вместе заняться тем, что он любит и о чем рассказывал на первом свидании. И хотя это неплохие мысли, мужчина не хочет знать, насколько он тебе нравится.

Все сводится опять к тому, что он хочет завоевать тебя. Так что позволь ему самому устраивать ваши первые свидания.

Мужчины влюбляются на расстоянии.