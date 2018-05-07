Если он говорит эти пять фраз, вероятно он врет

1. «Около того», «Примерно так» и т.п.

Слова «около» или «примерно» значит, что человек может сказать больше, но не хочет вдаваться в подробности, потому что они могут тебе не понравиться. Когда он рассказывает всю историю, его ответ будет: «Вот так»/ «Вот и все». Честный человек не боится рассказать все факты. Лживый не рассказывает всю историю, потому что ему есть, что скрывать, пишет Soulpost.ru.

2. «У тебя нет доказательств»/»Ты не можешь это доказать» и т.п.

Слово «доказать» предполагает, что «преступление» имеет место, как и улики. Честный человек даже не думает с точки зрения стороны защиты, потому что ему нечего оправдывать: он знает, что доказательств не существует, потому что он не сделал ничего такого, в чем его обвиняют. Лживый знает, что доказательства его обмана существуют, но они еще не найдены.

3. «Зачем мне это делать?».

Ответ вопросом на вопрос — это огромный тревожный знак, указывающий на возможность обмана. Честные люди делают прямые отрицания. Например: «Я этого не делал». Лживые уклончивы в своих ответах, они выигрывают себе время, чтобы придумать удобный ответ, например «Зачем мне это делать?».

4. «Ты меня обвиняешь?».

В дополнение к ответу вопросом на вопрос, обвиняемый может попытаться перевести стрелки. Он подразумевает: «Как ты смеешь обвинять меня? Приготовься защищаться». Контрнаступление. Можно просто ответить: «Да, я обвиняю тебя, или я бы вообще не начинала эту тему». И снова ход передается ему.

5. «Не припомню, чтобы я делал это».